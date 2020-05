Die gute Nachricht zu Pfingsten: „Kunst offen“ kann im Nordwestkreis stattfinden

Grevesmühlen

Viele Veranstaltungen fielen Corona bereits zum Opfer und mussten abgesagt werden. Auch Künstler und Besucher traf das hart. Jetzt kommt erstmals wieder etwas Licht ins Dunkel. Die landesweite Aktion „Kunst offen“ über Pfingsten ist das erste größere Event, das auch in Zeiten des Virus stattfinden kann. In Nordwestmecklenburg herrscht Riesenfreude über die Nachricht.

Am Montag hatten sich Vertreter der Landkreise Nordwestmecklenburg, Rostock, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald, der Städte Rostock und Schwerin sowie die an der Aktion beteiligten Tourismusverbände in einer Telefonkonferenz zu „Kunst offen“ verständigt. Das Ergebnis war, dass sich alle für eine Durchführung der Veranstaltung aussprachen. Das wollte Nordwestmecklenburg ohnehin, wie Klaus-Jürgen Ramisch, Sachgebietsleiter für Kultur und Archiv, meint: „In Absprache mit der Landrätin plädiert der Landkreis für die Veranstaltung als sichtbares positives Signal für die Künstler, Kulturschaffenden, Tagestouristen und Gäste.“

Künstler müssen dafür sorgen, dass Abstände eingehalten werden

Eine endgültige Freigabe für „Kunst offen“ bedeutete dieses klare Votum allerdings nicht. Denn eine Zusage, in der das Land Mecklenburg-Vorpommern bestätigt, dass die Durchführung rechtlich möglich ist, fehlte noch. Ein entsprechendes Schreiben mit dem genannten Ergebnis der Telefonkonferenz bekam das Wirtschaftsministerium. Gebeten wurde darin um eine schnelle Rückmeldung, die schon einen Tag später kam. Darin genehmigt das Land „Kunst offen“. Aber nur unter der Maßgabe, dass alle von den Mitgliedern der Telefonkonferenz genannten Voraussetzungen erfüllt werden, wie Ramisch erklärt.

So müssen zum Beispiel die Künstler und Kunstschaffenden als Veranstalter garantieren, dass sie die geforderten Abstands- und Hygieneregeln einhalten und selbst über eine Öffnung der Ausstellungsräume und Werkstätten entscheiden.

Allein aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg hatten sich ursprünglich 126 Künstler und Kulturschaffende als Teilnehmer für „Kunst offen“ 2020 angemeldet. Das war allerdings bei Meldeschluss im Dezember 2019 der Fall. Also noch lange vor Corona. Als das Virus das Leben dann mehr und mehr bestimmte, machte der Landkreis nach Aussage von Ramisch eine erste Abfrage. Von 20 Prozent der Befragten entschieden sich 40 Prozent aus verschiedenen Gründen gegen eine Teilnahme. Einige von ihnen gehörten auch selbst zur Risikogruppe.

Landkreis will Teilnehmer abfragen

Nach der positiven Antwort durch das Land soll es jetzt eine weitere Abfrage geben. Die ist nach Aussage des Sachgebietsleiters des Landkreises auch notwendig, um eine aktuelle Teilnehmerliste zu erstellen. Außerdem sollen wie in den Vorjahren gelbe Schirme die Besucher darauf hinweisen, welche Ausstellungsräume und Werkstätten geöffnet haben. Auch dafür ist es wichtig, zu wissen, wer als Kunst- oder Kulturschaffender bei der landesweiten Aktion mitmacht.

Weitere Orientierungen, wer in diesem Jahr an „Kunst offen“ teilnimmt, werden interessierte Kunstliebhaber diesmal ausschließlich online oder über die regionalen Medien erhalten. Die Flyer sind zwar längst gedruckt. Da die darin enthaltene Teilnehmerliste aber nicht mehr aktuell ist, wird von einer Verteilung vor oder auch während „Kunst offen“ abgesehen. „Das würde nur für Verwirrung sorgen“, so Ramisch.

Von Dirk Hoffmann