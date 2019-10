Boltenhagen

Hinter den Kulissen von Boltenhagen spielte sich am Sonnabend bis in die Nacht wunderbares ab. Die „Lange Nacht der Kunst“ präsentierte an fünf verschiedenen Orten Literatur, Unterhaltung und Kultur. Draußen konnten die Gäste Sven Eggers mit seiner Kettensäge bewundern. Der Holzkünstler aus Grevesmühlen beeindruckte die Zuschauer mit seiner Arbeit, unglaublich wie filigran seine Kunstwerke am Ende aussehen, die er mit der Motorsäge erschafft. Bis 23 Uhr luden die Spielorte ein, sich bei einer Lesung zu entspannen, Bilder zu kreieren oder bei einer Kochshow sich verwöhnen zu lassen. Dazu gab es Lichtinstallationen im Zentrum des Ostseebades, die den letzten warmen Herbsttag auf wundervolle Weise ausklingen ließen.

Zur Galerie So präsentierte sich das Ostseebad am Wochenende

Von Helmut Strauß