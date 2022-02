Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen gibt es noch sechs Küstenfischer, die traditionell ihr Handwerk ausüben. Sie zählen zu den „Letzten Ihrer Zunft“, die von den Fotografen Franz Bischof und Jan Kuchenbecker für eine Ausstellung und einen Bildband abgelichtet wurden. In Zingst, Ahlbeck und Wieck wurden die großformatigen Fotos bereits gezeigt. Vom 20. April bis Anfang Juni sollen sie am Strand von Boltenhagen die Blicke auf sich ziehen.

Fischerei gehört um Ostseebad

„Ich finde das wichtig“, sagt Kurdirektor Martin Burtzlaff. „Die Fischerei gehört zum Ostseebad und wir haben hier immerhin noch sechs Berufsfischer.“ Das müsse man würdigen und auch die Urlauber auf das traditionelle Handwerk hinweisen. Schließlich zählen die Kutter und die Hütten der Fischer in Tarnewitz zu den beliebtesten Fotomotiven. Die Macher der Ausstellung wollen auf die harte Arbeit der Fischer und deren Kampf um die Existenz hinweisen.

Zusätzliche Fotos beauftragt

Während Uwe, Kai und Klaus Dunkelmann schon von den Fotografen für ihr Projekt porträtiert wurden und schon Teil der Ausstellung sind, werden von Heiko Gores, Manfred Ulrich und Hendrik Kern noch Bilder angefertigt. „Die Aufnahmen sind beauftragt und wir haben beim Stalu (Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt) einen Antrag gestellt, die Ausstellung am Strand aufzubauen“, so Burtzlaff. In Zingst und Ahlbeck waren 30 Porträts und in Wieck 15 Porträts aus der Serie ausgewählt und in Plakat-Größe präsentiert worden. Wie viele Bilder in Boltenhagen aufgestellt werden, steht noch nicht fest.

Von Malte Behnk