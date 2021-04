Börzow

Noch nicht lange steht „die Dicke“, wie Winfried Schulze vom Börzower Kulturverein die noch voll intakte Eiche im Törber Holz nennt, im Rampenlicht der Wahrnehmung. Noch vor drei Jahren war sie eingerahmt von hohen Fichten. Die sind jetzt verschwunden. Die Trockenheit der vergangenen Jahre und Schädlingsbefall veranlassten das Forstamt Grevesmühlen, die Fichten zu entnehmen.

Nun erhält „die Dicke“, die von Baumexperten in Foren im Internet auf um die 350 bis 400 Jahre geschätzt wird, mehr Aufmerksamkeit. Doch die Naturpfade, die Schulze und seine Freunde angelegt haben, – die hin zu der „Dicken“ und ihrer in den 1960er Jahren gefallenen, zu diesem Zeitpunkt über 600 Jahre alten Schwester ganz in ihrer Nähe führen, sollen auf keinen Fall Massen von Menschen anlocken. Sondern nur die, die Respekt vor der heimatlichen Natur und vor diesen alten Baum-Riesinnen haben.

Mehr zu der „Dicken“, der alten Törber-Eiche und den Menschen, denen sie etwas bedeuten, lesen Sie bald, zum Tag des Baumes am 25. April, in Ihrer OZ.

Von Annett Meinke