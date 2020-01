Klütz/Boltenhagen

Das Feuerwerk zum Seebrückenfest in Boltenhagen ist einer der Höhepunkte in der Sommersaison, die Kulisse einmalig. Doch auch in der dunklen Jahreszeit hat der Klützer Winkel seinen Reiz. Allein Schloss Bothmer wird jede Nacht angestrahlt und erscheint in einem wunderbaren Licht, selbst die Allee zum Schloss bietet einen faszinierenden Ausblick. Unser Fotograf hat sich in den vergangenen Nächten auf den Weg gemacht, um die schönsten Momente in sternenklarer Nacht festzuhalten, zudem hat er in seinem Archiv die besten Nachtaufnahmen herausgesucht. Lassen Sie sich verzaubern, die Fotos sind wirklich beeindruckend.

Zur Galerie Vom Redewischer Strand über die Seebrücke und den Hafen bis zur Klützer Innenstadt und Schloss Bothmer.

Von Helmut Strauß