Strahlend blauer Himmel, Temperaturen um die 20 Grad und jede Menge Sonne begleiteten am Sonnabend die Besucher auf dem Weg zum Bechelsdorfer Schulzenhof nach Schönberg. Auf der top-gepflegten Museumsanlage erlebten sie ein Schauspiel der besonderen Art: Die Offene Norddeutsche Spinnmeisterschaft.

Der längste Faden entscheidet

Insgesamt 13 Akteure waren zu dem Wettkampf erschienen, wo sie auf den Spinnrädern in 90 Minuten einen möglichst langen Faden spinnen mussten. Einige von ihnen hatten sich schon einige Tage vorher angemeldet, andere erst etwas später. „Wir waren letztes Jahr in Kneese das erste Mal dabei. Um das Gewinnen geht es uns nicht. Wir wollen hauptsächlich Spaß haben und finden die Atmosphäre hier auch sehr schön“, meinte zum Beispiel Reinhard Thal. Über seine Frau Elfi war der heute 66-Jährige aus Groß Stieten zum Spinnen gekommen. Groß vorbereitet hatten sich die beiden auf die Titelkämpfe in Schönberg nicht.

Übers Stricken zum Spinnen

Über das Stricken war die Schönbergerin Sylvia Räsenhöft zum Spinnen gekommen. „Man braucht ein Projekt und muss wissen, welche Wolle man dafür benötigt“, erklärte die 54-Jährige mit Blick auf die Jacken, Pullover, Mützen oder Tücher, die sie in den letzten Jahren gefertigt hat. Speziell vorbereitet hatte auch sie sich nicht auf diese Meisterschaften. Aber sie fand es schön, dass es sie in Schönberg gab.

Nicht fehlen durften bei so einem Event die Montagsspinnerinnen- und spinner aus Breesen. „Ehrgeizig ist man bei so einem Wettkampf schon“, erklärte Roswitha Lindow aus Kuhstorf. Aber natürlich nicht verbissen, wie sie lächelnd hinzufügte. Obwohl sich bei ihr und Andrea Krause aus Holdorf, die beide dieser Gruppe angehören, die Spulen scheinbar besonders schnell drehten.

„Wir wollen vor allem die Kunst dieses alten Handwerks zeigen und auch bei anderen das Interesse an ihr wecken“, erklärte Wolfgang Woitag. Der 65-Jährige aus Veelbeöken hatte vor knapp zwei Jahrzehnten seine Liebe zu diesem Hobby entdeckt, ist in der Gruppe in der Breesen aktiv und organisiert seit 2006 die Offenen Norddeutschen Meisterschaften. Sie wurden seitdem immer beim Erntedankfest in Kneese ausgetragen, wo sie auch diesmal wieder im September stattfinden sollten. Corona ließ das aber nicht zu, so dass eine Ausweichmöglichkeit gesucht werden musste. Gefunden wurde sie in Schönberg, wo Museumsleiter Olaf Both gleich ein offenes Ohr dafür hatte.

Preis vom Landwirtschaftsminister

Mit Spannung verfolgten indes die Besucher das Geschehen. Am Ende siegte Regina Dankert aus Tramm, die in den 90 Minuten 395,45 Meter an Wolle gesponnen hatte. Dicht dahinter folgte die Wittenburgerin Karin Pfluger mit 394,30 Meter vor Elsbeth Tuleweit aus Rambeel mit 372,76 Meter. Die drei durften sich über die von der Firma Nordtechnik aus Gadebusch spendierten Pokale freuen, während es für Roswitha Lindow als Vierte mit 312 Meter sogar den Preis von Landwirtschaftsminister Till Backhaus, eine Keramikarbeit, gab. „Deshalb ist gerade der 4. Platz auch immer so begehrt“, nahm Woitag Bezug auf diese etwas ungewöhnliche Prämierung. Zusammen mit Olaf Both ehrte er aber nicht nur sie und die anderen Platzierten. Im Anschluss an die Norddeutschen Titelkämpfe wurde noch die Kreismeisterschaft von Nordwestmecklenburg ausgetragen. Fünf Minuten hatten die drei Gruppen mit jeweils drei Teilnehmern Zeit, um gemeinsam an einem Spinnrad einen möglichst langen Faden zu spinnen. Es gewannen Andrea Krause, Regina Dankert und Birgit Manthey ( Mühlen Eichsen), die 155 Meter schafften. Den Preis der Landrätin Kerstin Weiss ( SPD), eine große Glocke, überließen sie Olaf Both, damit er dafür einen würdigen Platz auf der Anlage des Bechelsdorfer Schulzenhofes findet.

Leer gingen indes aber auch die anderen Teilnehmer nicht aus. So erhielt die fünfjährige Helena Retz aus Sinsheim einen Sonderpreis und durften sich die weiteren Akteure aus denen vom Amt Gadebusch kommenden Preise etwas aussuchen.

Dudelsack-Musik aus Schönfeld-Mühle

Für die zahlreich gekommenen Besucher endete ein abwechslungsreicher Tag. Denn neben den Spinnmeisterschaften lockte ein Begleitprogramm mit weiteren Angeboten. So zeigte zum Beispiel der Kleinfelder Harry Harms einige seiner geflochtenen Körbe und hatte der Schönberger Maler Heinz Tenbreul mehrere Arbeiten gebracht, darunter auch eine Bleistiftzeichnung des Bechelsdorfer Schulzenhauses. Dazu gab es immer wieder musikalische Einlagen der Familie Reichert aus Schönfeld-Mühle, die bei den Besucher gut ankamen. Einige tanzten sogar dazu.

Von Dirk Hoffmann