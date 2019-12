Grevesmühlen

Heiligabend steht vor der Tür und damit auch die vielen Veranstaltungen zu diesem Fest. In der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Grevesmühlen lädt Pastorin Maria Harder am kommenden Dienstag, 24. Dezember, um 14.30 Uhr zum Krippenspiel in die Nikolai-Kirche ein. Der Gottesdienst in Grevesmühlen (dann allerdings ohne Krippenspiel) beginnt um 17.15 Uhr. In diesem Jahr müssen sich die Besucher noch warm anziehen, geheizt sind nur die vorderen Bänke. Für den übrigen Kirchenraum wird es auch bald eine Heizung geben, dafür sammeln die Leser der OZ gerade im Rahmen der Weihnachtsaktion. Einen weiteren Gottesdienst gibt es Heiligabend noch in Diedrichshagen, diese Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Musikalisch geht es übrigens bereits am Montag zu, dann ist der Ökumenische Posaunenchor in Everstorf an der Schonung des Forstamtes zu Gast. Also wer sich auf das Fest einstimmen möchte, der sollte sich den 23. Dezember vormerken.

Von Michael Prochnow