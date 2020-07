Diebe klauen erneut Ortseingangsschild von Grevesmühlen

Grevesmühlen

Sommerzeit = Klauzeit: So zumindest hat es den Anschein im Landkreis Nordwestmecklenburg. Erst im vergangenen Sommer ist das Ortseingangsschild von Grevesmühlen aus Richtung Börzow kommend gestohlen worden. Nun schon wieder.

Begehrt waren in den vergangenen Tagen auch Ortseingangsschilder im Wismarer Bereich: die von Alt Farpen bei Blowatz und Stove in der Gemeinde Boiensdorf. Auch Poischow und Dassow blieben in der Vergangenheit nicht verschont. In Dassow mussten die Ortseingangsschilder sogar schon siebenmal durch neue ersetzt werden. Leere Schilderrahmen kennt auch Klütz. Gelöst wurde bisher kein Fall.

Beliebtes Souvenir

Ob es inzwischen wohl eine geheime Tauschbörse für Ortsschilder gibt? Dass die gern mal als Souvenir mitgenommen werden, ist bekannt. Kreis und Kommunen sind sauer, denn aus Verkehrssicherungsgründen müssen sie neue Schilder anfertigen lassen, und das kostet mit Montage durchaus bis zu 350 Euro. Die Polizei nimmt bestimmt gern sachdienliche Hinweise entgegen.

Von Jana Franke