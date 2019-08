Rüting

„Hast du es schon gehört? Am 1. und 3. September ist es wieder so weit!“, scheint die Frau zum Mann zu sagen. Gemeint ist die Diedrichshägener Laienspielgruppe, zu der das Duo natürlich gehört. Zwölf Schauspieler – ein Vorhaben: „...de ollen Tieden...“ heißt das Programm, das am Sonntag um 15 Uhr und in der kommenden Woche am Dienstag um 19 Uhr aufgeführt wird. Ort der Begegnung ist das Gasthaus in Rüting.

Drei Theaterstücke werden zu sehen sein – „up Platt“ natürlich. Dieses Mal geht es um die LPG, die Feuerwehr und andere kuriose Machenschaften. Platzreservierungen sind im Gasthaus möglich. Telefon: 0152/26623280.

Von Jana Franke