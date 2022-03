Diedrichshagen: Laienspieler suchen neue Mitglieder und wollen auftreten

Diedrichshagen

Der Saal in Elkes Landhaus in Rüting war oft schon lange vor dem Auftritt der Diedrichhäger Laienspälers ausverkauft. Dicht an dicht saßen die Zuschauer. Wer sich für das Plattdeutsche interessierte, wollte unbedingt dabei sein. Seit zwei Jahren aber ruht alles, Corona ließ keine Auftritte mehr zu.

Auf sechs Darsteller geschrumpft

An der Gruppe der Laienspieler ging diese Zeit nicht spurlos vorbei. Auch aufgrund von Todesfällen wurde sie immer kleiner. Waren es früher zwölf Frauen und Männer, die das Publikum mit ihren Sketchen begeisterten, sind nur noch sechs übrig geblieben. „Wir wollen aber wieder starten“, sagt die Leiterin Inka Grote. Das haben die Darsteller bei einem ersten gemeinsamen Treffen Ende Februar besprochen.

Platt und Hochdeutsch künftig mischen

Diskutiert wurde dabei auch, wie es sich die Theatergruppe künftig ausrichten will. So möchte man sich nach Aussage von Inka Grote nicht ausschließlich auf das Plattdeutsche festlegen, sondern kann sich sehr gut einen Mix aus Hoch- und Plattdeutsch bei den Aufführungen vorstellen. Das würde sowohl dem Publikum als auch den Darstellern entgegenkommen. „Es könnten mehr Menschen zur Aufführung kommen, denen die niederdeutsche Sprache noch fremd ist und die nicht so viel verstehen“, sagt Grote. Außerdem glaubt sie, leichter neue Mitglieder für die Gruppe gewinnen zu können. „Sie müssen nicht Plattdeutsch können, haben vielleicht aber eine Ader und ein bisschen schauspielerisches Talent.“ Dann würden sie sehr gut zu den Laienspielern passen, die sich über jeden Zuwachs an Mitgliedern freuen. Denn auf Dauer wird es für sie schwierig, mit so einer kleinen Gruppe aufzutreten.

Schauspieler dringend gesucht

Gerne, so sagt Inka Grote, würden die Diedrichshäger Laienspälers im September in der Festwoche im Kirchspiel Diedrichshagen auftreten. Aber auch nach anderen Bühnen halten die Hobbyschauspieler Ausschau. Am liebsten würden sie dann schon in einer größeren Gruppe auftreten. Wer gerne auf der Bühne steht, in Rollen schlüpft, etwas Humor mitbringt und in Diedrichshagen mitmachen möchte, kann sich an Inka Grote (Tel. 0162 / 456 40 64) wenden.

Von Dirk Hoffmann