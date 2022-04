Diedrichshagen: Ringreiten am Herrentag und Festwoche in der Schwebe

Diedrichshagen

Über zwei Jahrzehnte lang waren das Ringreiten am Herrentag in Kastahn und die Kirchspielwoche im Sommer in Diedrichshagen mit Umzug, Musik und buntem Programm kulturelle Höhepunkte in der Region, an denen Hunderte Menschen begeistert teilnahmen. 2020 und 2021 verhinderte Corona diese Events. Jetzt besteht die Hoffnung, dass beide Veranstaltungen in diesem Jahr wieder stattfinden.

Festwoche und Ringreiten haben sich etabliert

„Die Festwoche war zu einer festen Größe geworden“, blickt Rütings Bürgermeister Holger Hinze noch einmal zurück. Sie hatte alle Altersgruppen angesprochen. Für die Jüngsten gab es das Kinderfest, für die Jugendlichen die Disco, für alle den Festumzug und für die ältere Generation einen Seniorennachmittag. Wunderschön fand Hinze, dass die Gemeinden Hanshagen, Upahl und Rüting durch dieses Fest noch enger zusammenrückten. Später fusionierten Hanshagen und Upahl miteinander.

Festwoche und Ringreiten Die Festwoche im Kirchspiel Diedrichshagen wurde erstmals 1995 begangen. Jochen Meyer-Bothling hatte damals die Idee, die 1000 Jahre Mecklenburgs auch in Diedrichshagen mit einem Fest zu feiern. Die Kirchengemeinde und die Gemeinden Hanshagen, Upahl und Rüting gaben damals jeweils 2500 DM. Seit 1997 zeichnete dann der Verein zur Traditionspflege im Kirchspiel Diedrichshagen e. V., Vorsitzender ist von Beginn an Meyer-Bothling, seitdem für die Organisation und Durchführung der Festwoche verantwortlich. Nach den Unterbrechungen 2020 und 2021 könnte das Fest in diesem Jahr zum 26. Mal stattfinden. Kann das Ringreiten in Kastahn durchgeführt werden, dann wäre es 2022 die 24. Austragung.

Toll, so sagt Hinze, sei auch gewesen, dass junge Leute, die früher einmal hier wohnten, ganz gezielt zu dieser Festwoche in ihren Heimatort kamen. Erstaunlich sei es außerdem, was aus dieser Festwoche alles entstand. So hat sich daraus zum Beispiel eine Rommé- und Skatrunde gebildet, die sich mittlerweile alle 14 Tage regelmäßig trifft. Und für die Diedrichshäger Laienspälers war es eine wunderbare Plattform, um sich mit ihren witzigen Stücken in der niederdeutschen Mundart dem Publikum zu präsentieren. „Was eine Sache wert ist, weißt du erst, wenn du sie nicht mehr hast“, so Hinze, der in der durch Corona bedingten Pause der Festwoche mehrfach von Leuten auf dieses Event angesprochen wurde. Immer mit der Frage, ob und wann es denn wieder stattfinden könnte.

Für die Festwoche hatten die Menschen in den Orten des Kirchspiels ihre Grundstücke sehr originell gestaltet. Quelle: Dirk Hoffmann

„Die Veranstaltungen haben sich hervorragend etabliert“, erklärt Upahls Bürgermeister Steve Springer in Bezug auf die Festwoche und das Ringreiten. Wie gut zum Beispiel das Ringreiten in Kastahn angenommen wird, würden die immer weiter steigenden Teilnehmerzahlen zeigen.

Vereine brauchen aktive Mitglieder

Beide Veranstaltungen könnten aber wieder neu aufleben und fortgesetzt werden. Das Fragezeichen, das dahinter steht, ist aber nicht allein mit Corona verbunden. Es ist der veranstaltende Verein zur Traditionspflege im Kirchspiel Diedrichshagen. Die Mitglieder, die ihn einst vor einem Vierteljahrhundert gründeten, sind in dieser Zeit nicht jünger geworden und drängen auf einen in ihren Augen notwendigen Generationswechsel im Vorstand.

Im Vorfeld einer Sitzung am 31. März hatten sie mit anderen Mitgliedern und weiteren Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, ob sie sich eine Mitarbeit vorstellen könnten. Vier von ihnen, die nach Aussage des Vorsitzenden Jochen Meyer-Bothling noch nicht öffentlich genannt werden wollen, würden das gerne tun. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sich dann auch alle Vereinsmitglieder bei der Umsetzung der Vorhaben „Ringreiten“ und „Festwoche“ aktiv mit einbringen.

Nur Mitglied zu sein und feiern zu wollen, das reicht allein nicht aus. Dafür sind die Aufgaben zu vielfältig. Da müssen unter anderem die Festplätze gestaltet und gereinigt werden, sind die Eintrittsgelder beim Ringreiten und am Erntefesttag der Festwoche zu kassieren und jemand muss auch die Funktion der Toiletten im Blick haben. Der Vorstand kann das nicht auch noch leisten. Ihm bleibt allein mit der Vor- und Nachbereitung der Events genug Arbeit.

Das Ringreiten in Kastahn fand immer am Himmelfahrtstag statt. Quelle: Jana Franke

Am Dienstag, den 26. April, lädt der Vorstand um 19 Uhr zu einer Mitgliederversammlung in das Gemeindehaus bzw. das Landhaus in Rüting ein. Abhängig ist das von der jeweiligen Corona-Lage. Bis dahin sollen sich die Mitglieder des Vereins positionieren, inwieweit sie sich für Veranstaltungen wie das Ringreiten und die Festwoche einbringen wollen. Außerdem sind sie aufgefordert, sich in der Familie, der Nachbarschaft und unter Freunden umzusehen, wer für das Vereinsleben und eine aktive Mitarbeit gewonnen werden kann.

Davon wird abhängen, wie die längst überfällige Vorstandswahl ausfällt und ob die genannten Veranstaltungen durchgeführt werden. Dazu wäre nämlich auch ein Beschluss notwendig, der an diesem Abend herbeigeführt werden soll.

Die Festwoche im Kirchspiel Diedrichshagen Quelle: Dirk Hoffmann

Gemeinden unterstützen die Feste

„Ich bin zuversichtlich, dass beide Veranstaltungen stattfinden werden“, so Upahls Gemeindeoberhaupt Steve Springer. Ähnliches hofft auch sein Rütinger Kollege Holger Hinze, der sich allerdings aufgrund der ständig wechselnden Corona-Lage mit dem ersten Termin, dem Ringreiten am Himmelfahrtstag, etwas skeptisch ist. Beide Gemeinden stehen voll hinter diesen Festen und würden den Verein wie in der Vergangenheit mit ihren Gemeindearbeitern und weiteren Kräften bei der Organisation und Durchführung unterstützen.

„Die Zeit drängt uns zu Entscheidungen“, sagt der Vereinsvorsitzende Jochen Meyer-Bothling, der nach 25 Jahren dieses Ehrenamt abgeben wird. Wie andere Vorstandsmitglieder, die ebenfalls zurücktreten, will auch er danach neue Leute mit neuen Ideen gerne unterstützen. Außerdem stehen bei der Mitgliederversammlung die Beschlüsse zu den Jahresrechnungen 2019 bis 2021 und der Haushaltsplan für 2022 auf der Tagesordnung.

