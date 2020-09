Rostock/Neukloster/Doberan

„Kunst für alle“ ist das Motto von Cafébetreiber und Künstler Cesareo Naranjos Velazquez. Vor zehn Jahren kam der Maler aus dem mexikanischen Monterrey nach Deutschland. Er führt seit 2011 das „Maya“ in Rostock, Galerie und Café in einem.

Der schmale Gastraum ist ein ziemlicher „Schlauch“, für die Kunst ideal: lange Wände mit viel Platz für Bilder. Velazquez legt Wert auf Abwechslung, er zeigt sowohl international bekannte Künstler als auch regionale Jungtalente. Jeweils einen Monat lang hängen die Bilder in der Wismarschen Straße 21. Zurzeit sieht man das Werk eines mexikanischen Künstlerpaars, Sylvia und Jorge Molgora.

1. Café „Maya“ in Rostock bietet Künstlern Plattform

Ab dem 2. Oktober gibt es Bilder vier junger Künstler aus Rostock, für die es die erste eigene Ausstellung ist. Einer von ihnen, der 21-jährige Morten Wobith, erklärt: „Ich will gar nicht unbedingt etwas verkaufen, ich möchte, dass meine Bilder gesehen werden.“ Er ist dankbar für die Plattform, die er im Maya bekommt. Velazquez nimmt auch keine Provision von den Künstlern, er will sie einfach nur unterstützen: „Ich bin ja selber Künstler, ich weiß, wie schwer das ist.“ Das teuerste Bild, das einmal ein Künstler über sein Café verkauft hat, hatte immerhin einen Preis von fast 9000 Euro.

Seine eigenen Bilder zeigt der Maler in internationalen Ausstellungen. Guten Kontakt hat Velazquez zu einer Galerie im spanischen Valencia. Er hat auch schon Bilder mehrerer Künstler aus der Rostocker Region dorthin vermittelt.

Mexikanisches Essen in allen Varianten

Nicht nur als Kunstort, auch als Ort zum Essen, Trinken und Entspannen ist das Café beliebt. Der Kaffee, den Velazquez ausschenkt, ist natürlich mexikanisch. Außerdem gibt es echt mexikanisches Essen, mit Spezialitäten wie der herzhaften Schokoladensoße Mole Poblano. Seine Gäste sagen dem Wirt oft einfach, ob sie vegan, vegetarisch oder mit Fleisch wollen, was sie mögen und vertragen, und er bereitet ihnen dann Tacos, Burritos oder Quesadillas zu. Auch Süßspeisen und Cocktails gibt es, und natürlich Tequila.

Er bietet das auch als Catering für Gäste an, die zu Hause feiern wollen – und stellt dafür auch Bilder leihweise zur Verfügung: Catering mit mexikanischem Essen und Kunst.

„Wirtschaft ist der Motor einer Stadt, aber die Kunst ist ihre Seele!“

Eine Reihe von Stammtischen hat sich im Café Maya etabliert, darunter ein spanischer Stammtisch. Aber auch Schach- und Lehrerstammtische genießen die familiäre Atmosphäre an den rustikalen Holztischen. Der junge Künstler Wobith meint: „Ich komme auch gerne einfach mal hierher zum Zeichnen, hier kann man schön kreativ arbeiten.“

Velazquez stellt sein Café gerne als Sprungbrett für junge Künstler zur Verfügung, gibt auch manchmal kostenlosen Malunterricht. Denn er ist überzeugt: „Die Wirtschaft ist der Motor einer Stadt, aber die Kunst ist ihre Seele!“

2. Leseabende im Café „Lykka“ in Neukloster

Die Chefinnen vom Café „Lykka“: Ska Siolek (l.) und Tanja Schwarz Quelle: Kerstin Schröder

In Neukloster haben sich zwei Freundinnen – Ska Siolek und Tanja Schwarz – im vergangenen Jahr ihren Cafétraum erfüllt. Ihr persönliches Glücksrezept: Kuchen, Leseabende und Regale mit Werken von Künstlern aus Mecklenburg: Porzellan, bemalte Steine, Taschen, Dekoration. Alles kann man auch kaufen. Hinzu kommen Büchertauschregale.

Der Name „Lykka“ stammt aus Schweden und bedeutet Glück. „Und so wie das Glück einem manchmal ungeplant vor die Füße fällt, kam auch dieses Café zu uns“, haben sie nach ihrem Start erzählt. Es sei einfach. Ohne viel Tamtam und mit Sicherheit nicht perfekt. „Aber wir füllen es mit ganz viel Herzblut und Liebe.“

So wenig Müll wie möglich produzieren

Von ihren Kunden werden sie oft mit Taschen beschenkt. Die nehmen sie gerne an. Denn die beiden Frauen wollen so wenig Müll wie möglich produzieren und Dinge, die man noch gebrauchen kann, weiterhin nutzen. Deshalb bieten sie Strohhalme aus Papier an und verzichten auf in kleine Portionen abgepackte Zuckertüten und Kaffeesahne.

Neben gutem Kaffee gehört ihr Herz auch den Hunden. Ska Siolek ist erfolgreiche Hundetrainerin, gibt deutschlandweit Seminare – dank „Sonntags Hütte“. So heißt ihre mobile Hundeschule. In Neukloster kann sie ihren Kunden nun auch noch zwei Gästezimmer anbieten – so groß ist das wahrscheinlich um 1860 erbaute Haus. Decke, Wassernapf und Leckerli stehen natürlich auch im Café bereit. Das befindet sich in der Hauptstraße 9 in Neukloster. Geöffnet ist es Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18.30 Uhr.

3. Livemusik im „Kaffeebrenner“ Grevesmühlen

Im September 2019 gab die Band „Gleis 4“ ein Konzert im Café Kaffeebrenner in Grevesmühlen. Quelle: Malte Behnk

Im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes in Grevesmühlen öffnet seit 2017 das Café „Kaffeebrenner“ seine Türen. Chef Mario Wehr bietet dort alles an, was Reisende lange Zeit am Bahnhof vermisst haben, natürlich auch Kaffee und Kuchen. Um mehr Gäste anzulocken, hat der Gastronom auch Kinoabende und jede Menge Livemusik angeboten.

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie war sein Reservierungsbuch so voll wie nie. Viele Musikveranstaltungen und Feiern waren geplant. Dann kam der 16. März und die heile Welt zerbrach – so wie bei vielen Gastronomen. Innerhalb von 14 Stunden war unser Reservierungsbuch leer. Der zweifache Vater musste sich etwas einfallen lassen, um weiterhin Geld zu verdienen und servierte den Kunden belegte Brötchen zum Bestellen. Langsam gehen auch die Veranstaltungen wieder los. Im Oktober stehen ein Kinoabend und Livemusik im Kalender des Kaffeebrenners am Bahnhof 1.

4. Töpferei und Skulpturengarten im „Kunstort Glashagen“

Ein Elch schwebt an der Decke, Bilder hängen an den Wänden, überall auf den Cafétischen und auf Regalen stehen Skulpturen. Auch ein schönes altes Klavier an der Wand und ein überbordendes Bücherregal in einer Ecke bereichern die kreative Atmosphäre des gemütlichen Gastraums. Das Café ist so etwas wie ein Teil eines Gesamtkunstwerks, nämlich des „Kunstort Glashagen“ nur knapp fünf Kilometer südlich von Bad Doberan.

Dort haben sich mitten in idyllischer Natur seit den Achtzigerjahren unter anderem eine Glashütte, ein Porzellanstudio, eine Kunstgarage und eine Werkstatt für Möbel aus Treibholz angesiedelt. Der erste war damals Ende der Siebziger der Töpfer Joachim Jung. Er fand „eine Scheune und eine Ruine“ vor, und baute nach und nach das jetzige Ensemble mit Töpferei, Wohnhaus, Café, der Praxis seiner Frau Vivian Jung und einigen Ferienwohnungen auf. Ein 1,5 Hektar großer Skulpturengarten, in dem Werke von rund 70 Künstlern zu sehen sind, erweitert die Kombination von Kunst, Kultur und Natur rund um das Café.

Das Schild am Eingang des Cafés in Glashagen sagt, was man hier bekommt: Kunst, Brot und Tee Quelle: Henrietta Hartl

Künstler können ihre Arbeit hier präsentieren

„Nach der Wende haben sie ja die meisten Galerien bankrott gemacht“, meint Jung rückschauend. Da wollte er dazu beitragen, dass Künstler auch andere Möglichkeiten bekommen, ihre Arbeiten zu präsentieren.

Durch seine Kontakte, zum Beispiel über den Künstlerbund, wird Jung auf Skulpturen und Bilder aufmerksam. „Ich fahre dann manchmal in ganz Deutschland herum und hole Werke ab“, erzählt er. Er verlangt keine Provision von den Künstlern, wenn er ihre Skulpturen im Park ausstellt oder ihre Bilder im Café aufhängt. Manchmal kauft er auch selbst Werke an: „Und wenn ich die dann verkaufe, kaufe ich neue.“

Auch im Winter geöffnet

Gesunde Ernährung ist Jung sehr wichtig und so gibt es in dem Café Tee und Kaffee in Bioqualität, und fast nur von der Familie selbst hergestellte Speisen. Das reicht vom Brot, das die Jungs selbst backen, über Eier von den eigenen Hühnern bis zum ebenfalls hausgemachten Streuselkuchen.

Das Café ist das ganze Jahr über geöffnet, obwohl im Winter nur wenige Menschen an dem abgelegenen Ort vorbeikommen. An der Tür des Cafés steht ein Schild, das Besucher auf die Töpferei verweist, falls abgeschlossen sein sollte. Also kann im Zweifelsfall auch im Winter ein durchgefrorener Radler hier einen heißen Kaffee bekommen: „Meistens sind wir ja zu Hause“, erklärt Jung.

5. Bioladen mit Veranstaltungsräumen: Erlebnisscheune in Wotenitz

Ein Bioladen mit Café befindet sich in der sanierten Veranstaltungsscheune in Wotenitz. Quelle: Michael Prochnow

Immer wieder sonntags gibt es Livemusik rund um die Erlebnisscheune Wotenitz bei Grevesmühlen. Dort hat Familie Wiencke, die eine Gärtnerei betreibt, im Frühjahr einen Bioladen mit Café und Veranstaltungsräumen eröffnet. Vor allem an den Wochenende kommen zahlreiche Besucher auf das Gelände.

Laut Peter Wiencke gibt es regelmäßig Live­musik. Beginn der Konzerte ist jeweils um 14 Uhr. „Wir bieten damit regionalen Künstlern eine Bühne“, erklärt Peter Wiencke. Wer dort auftreten möchte, kann sich unter der Telefonnummer 038 81 / 710 209 oder per E-Mail melden (erlebnisscheune@gartenbau-wiencke.de).

6. Kunst im Café „Frieda“ auf der Insel Poel

Das Kunstcafé „Frieda“ verführt Gäste zu kulinarischen und künstlerischen Genüssen. Das idyllisch gelegene Café in Oertzenhof auf der Insel Poel lockt mit hausgebackenen Kuchen und Torten sowie Ausstellungen, Lesungen, Kabarett und Musikabenden. Die Konzerte variieren von Balladen über Folk, a cappella bis hin zu plattdeutschen Liedermacher.

Ausgerechnet zum zehnjährigen Bestehen, das das Café 2020 begeht, kann das beliebte Kunstangebot wegen der Corona-Pandemie nicht so umfangreich wie sonst präsentiert werden. Doch Ausstellungen – vor allem von regionalen Malern und Fotografen – sind nach wie vor zu sehen. Geplante Konzerte mussten hingegen abgesagt werden.

Das Magazin "Der Feinschmecker" hat das Café Frieda von Kathy Gordon in Oertzenhof auf der Insel Poel zum zweiten Mal in die Liste der besten Cafés in Deutschland aufgenommen. Quelle: Sylvia Kartheuser

Regionale Produkte und Fair-Trade Siegel sind wichtig

Inhaberin Kathy Gordon ist im Jahr 2000 mit ihrer Familie nach Oertzenhof gezogen – auf das Anwesen ihrer Familie. Seither betreibt sie dort das Café, das den Kosenamen ihrer Großmutter trägt. In der Anfangszeit ist es als Geheimtipp deklariert worden, mittlerweile hat sich das Anwesen einen Namen gemacht. Das Gästebuch ist gefüllt mit netten Dankesworten. Der letzte Eintrag stammt von Sandra Kaulbersch. Sie schreibt: „Wir waren sehr angetan von der Idee, ein Café mit Kunst zu verbinden. Die momentane Bilderausstellung war sehr inspirierend. Und dazu noch der wunderbare Garten, der einlädt zu verweilen. Leider habe ich es nicht geschafft, die Torte in Ruhe zu essen – die war so lecker.“

Verarbeitet werden regionale Produkte – auch aus dem eigenen Garten. Zum Süßen der Teige wird auf Obst zurückgegriffen. Und was in der Region nicht zu bekommen ist, sollte möglichst Bio und aus fairem Handel mit Fair-Trade-Siegel sein. Das Konzept wird honoriert. Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat das Café Frieda von Kathy Gordon am Oertzenhof 4 auf der Insel Poel 2018 zum zweiten Mal in die Liste der besten Cafés Deutschlands aufgenommen.

Von Henrietta Hartl und Kerstin Schröder