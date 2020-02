Diese Finnin kam wegen der Liebe und hat heute ein Café in Boltenhagen

Boltenhagen

Wer Boltenhagener fragt, was sie an ihrem Ort lieben, hört eine Antwort immer häufiger: „Das Café Lindquist an der Promenade!“ Für Inhaberin Pia Lindquist-Franz ist das ein besonderes Lob – und eine große Wertschätzung ihrer Arbeit.

Erst im Mai 2017 eröffnete die gebürtige Finnin ihr Café, das schon jetzt mehr als ein Geheimtipp in der ganzen Region ist. Die 48-Jährige hat die Einrichtung im neu errichteten Gebäude bewusst skandinavisch schlicht gehalten: viel helles Holz, viel Licht. Sie bäckt nach Rezepten, die sie aus ihrer Kindheit kennt. Der finnische Schokoladenkuchen und ihre veganen Schoko-Murmeln sind besonders beliebt.

England , Australien , Boltenhagen

Dass die Frau aus Vasa, die schon so viel von der Welt gesehen hat, überhaupt in Boltenhagen landete, ist ihrer großen Liebe „geschuldet“: Henry Franz – Mitglied einer Boltenhagener Familie. Pia Lindquist lernte ihn 1994 in London kennen. Beide waren junge Erwachsene und arbeiteten im Tourismus. Sie gingen zusammen nach Australien und Neuseeland. Aber irgendwann stellte sich für die Eltern von heute zwei Kindern (14/17) die Frage, wo sie sich niederlassen.

Familie gehört das historische „Haus Villa Waldheim “

„Wir haben über Finnland gesprochen und auch über Hamburg“, erinnert sich Pia Lindquist. Im Jahr 2005 fiel die Entscheidung dann aber für Boltenhagen: „Mein Mann ist hier aufgewachsen und sehr verbunden mit dem elterlichen Grundstück. Und wir wollten meine Schwiegereltern unterstützen“, begründet die Wahl-Mecklenburgerin. Die Familie Franz besitzt seit fast 50 Jahren das Haus Waldheim (1908 erbaut) – eine der historischen Strandvillen des Ortes.

Viel sei dort zu renovieren gewesen: „Wir haben das größtenteils gemeinsam als Familie gemacht“, sagt Pia Lindquist. „Als ich den Handlauf der Treppe geschliffen habe, hatte ich kaum noch Haut an den Fingern“, sagt sie augenzwinkernd. Heute vermietet die Familie drei Ferien-Appartements für Urlauber im Haus.

Ähnliches Licht wie in finnischen Schärengärten

Die Skandinavierin fühlt sich sehr wohl in ihrer neuen Heimat: „Das Licht hier ist sehr ähnlich zu dem in den Schärengärten vor Vasa. Ich habe immer das Gefühl, das ist meine Ostsee“, sagt sie.

Der Erfolg des Cafés trägt einen großen Teil zum Wohlbefinden bei: „Wir wollten einen Ort schaffen, wo man entschleunigen kann, mit internationalen Einflüssen, wo man über den Tellerrand hinausblicken kann. Das ist offenbar gelungen“, sagt Pia Lindquist.

Der Kuchen im Ofen ist jetzt fertig. Und in einer Stunde öffnet das Café...

Von Alexander Loew