Diese Produkte aus Schönberg benutzt fast jeder

1959 wurde Lindal als europäischer Lizenznehmer des US-amerikanischen Unternehmens Newman-Green gegründet. Hauptsitz: Hamburg. 1965 nahm Lindal eine Produktionsanlage in Bad Oldesloe in Betrieb. Mit einem neuen Werk in Frankreich begann 1975 die internationale Expansion. Die Lindal-Gruppe ist heute einer der Weltmarktführer in der Aerosolverpackungstechnologie. Ihre Kunden kommen aus der Körperpflege-, Haushalts-, Pharma-, Lebensmittel- und technischen Industrie. Die Gruppe expandiert weiter. Sie betreibt Produktionsstätten und Vertriebsbüros in den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Belgien, Spanien, der Schweiz, Irland und der Türkei. 2017 investierte die Gruppe 20 Millionen US-Dollar in eine neue Produktions- und Lagerstätte in Columbus ( Indiana). Weltweit beschäftigt Lindal heute 1400 Mitarbeiter. Die Gruppe betreibt zwölf Werke in elf Ländern.