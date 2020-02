Boltenhagen

Er kennt sie alle, und vor allem, er holt sie nach Boltenhagen. Dirk Schiewer, Inhaber und Betreiber des Restaurants Sommerlaune im Ostseebad, holt seit mittlerweile fünf Jahren Prominente zum Talk in den Norden. Fußballlegende Juri Schlünz ( Dirk Schiewer ist glühender Hansa-Fan!), Schauspielerin Marion Kracht oder Fernsehrichterin Barbara Salesch, sie alle standen den Gästen in den urgemütlichen Bistro am Eingang zum Zeltplatz Rede und Antwort in einer lockeren Runde. Und genau das macht den Scharm der Veranstaltungen aus, die es seit inzwischen fünf Jahren in Boltenhagen gibt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Am 28. März, einem Sonnabend, wird es eine große Schlagerparty in der Sommerlaune geben – und zwar mit Torsten Dehnert, dem derzeit angesagtesten Roland Kaiser-Double. Tickets gibt es in der Sommerlaune, rechtzeitiges Anmelden (Telefon 038825 373190, info@sommerlaune-boltenhagen.de) sichert die besten Plätze. Davon gibt es nach den Umbauten in den vergangenen Wochen übrigens 15 mehr.

Zur Galerie Die Gästeliste von Dirk Schiewer kann sich wirklich sehen lassen, hier ein paar Beispiele:

Auch die Gästeliste für dieses Jahr steht schon fest, wie Dirk Schiewer ankündigte. Es kommen Balian Buschbaum (Autor und Coach), Schauspieler Hans Peter Korff, Krimi-Autorin Diana Salow, Schauspielerin Manon Strachè, Nike Fuhrmann vom Team der Soko wismar (Dann waren alle Schauspieler in Boltenhagen zu Gast) und im Oktober wird Travestiekünstler Lady Vegas erwartet.

Mit dem Promi-Talk setzt Dirk Schiewer übrigens eine lange Tradition in Boltenhagen fort. Denn Angelika Rätzke hatte in den vergangenen Jahren mit ihrem Ostseetalk eine wunderbare Reihe ins Leben gerufen, die Talkgäste wie Gregor Gysi und Siegmung Jähn ins Ostseebad brachte. Wer mehr darüber erfahren möchte, die Verlegerin und Moderatorin hat die schönste Erlebnisse aus der Welt der Promis in einem Buch zusammengefasst. Erhältlich in den Buchläden der Region unter dem Titel „Was wollen Sie eigentlich von mir? Prominente Begegnungen von Boltenhagen bis Berlin“ zusammengefasst.

Von Michael Prochnow