Wismar

Einen Tag vor Heiligabend sind aus Nordwestmecklenburg 45 neue Fälle von Covid19 gemeldet worden, womit die Infektionsinzidenz im Landkreis 258,3 beträgt. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 4,4. Die Auslastung der Covid-Intensivbetten im Klinik-Cluster beträgt 44 Prozent. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg auf Orange.

Derzeit sind landesweit die Schutzmaßnahmen der Warnstufe Orange in Kraft, ab dem 24. Dezember aber die der Stufe rot. Ludwigslust Parchim, Nordwestmecklenburg und die Landeshauptstadt Schwerin befinden sich in der Stufenkarte auf Stufe Orange, die restlichen Landesteile stehen auf Stufe Rot, genau wie das Bundesland im Ganzen.

Nachdem die risikogewichtete Stufenkarte das Bundesland MV am 22. Dezember den dritten Tag in Folge in Warnstufe Rot eingestuft hat, greifen ab dem 24. Dezember wieder landesweit die schärferen Regelungen der Stufe Rot – also auch in Nordwestmecklenburg.

Von OZ