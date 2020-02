Diese Veranstaltungen sollten Sie sich rund um Grevesmühlen vormerken

Grevesmühlen

Am Sonnabend, 4. April, ist es wieder so weit: Das Oldtimer-Pflügen auf dem Acker zwischen Meierstorf und Naschendorf wird wieder Hunderte Fans der alten Technik anlocken. Ab 10 Uhr beginnen die Vorführungen, jede Menge Zeit für Benzin- und Dieselgespräche am Rande und tolle Zeugnisse der Landwirtschaftstechnik gibt es dann wieder zu sehen. Der Eintritt ist frei, Parkplätze gibt es in der Nähe.

Ralf Bendiks liest im Café Kaffeebrenner

Mario Wehr, Betreiber des Café Kaffeebrenner im Grevesmühlener Bürgerbahnhof. Quelle: Annett Meinke

„Literatur trifft Musik“, heißt es am kommenden Sonntag, 1. März, um 15 Uhr im Café Kaffeebrenner. In gemütlicher Atmosphäre werden Nils Pfützner und Ralf Bendiks die Besucher auf eine Reise durch die deutsche Literatur mitnehmen, untermalt von passender Musik. Was genau sich dahinter verbirgt, werden die Gäste am Sonntagnachmittag erleben. Tickets gibt es wie gewohnt im Café Kaffeebrenner. (Tel. 03881 / 725 70 10)

Leif Tennemann trifft Hausmeister Erwin

Impressionen vom 29.11.19 - Zoltán Székely aus Roxin eröffnet seinen ungarischen Hof. Quelle: privat

Zoltans Hof ist seit seiner Eröffnung vor wenigen Monaten schon längst kein Geheimtipp mehr. Das urige Ambiente in Roxin hat wieder einige Veranstaltungen geplant, am 6. März ab 18 Uhr laden die Inhaber zu einer sogenannten Frauentagsvorfeier mit Musik und Programm ein. Am 13. März trifft Hausmeister Erwin, bekannt aus dem Programm von NDR 1 Radio MV, Leif Tennemann. Es wird zwischen 18 und 22 Uhr auf jeden Fall unterhaltsam. Geöffnet ist jeweils freitags bis sonntags ab 16 beziehungsweise 18 Uhr, Infos unter 0162 / 194 74 79.

Straßenfest am 10. Mai im Langen Steinschlag

Renate Martens, Organisatorin des Straßenfestes am Langen Steinschlag in Grevesmühlen Quelle: Daniel Heidmann

Apropos vormerken: Das Straßenfest im Langen Steinschlag in Grevesmühlen ist eine der größten Veranstaltungen im Frühjahr in der Stadt. Das Organisationskomitee um Renate Martens steckt mitten in der Vorbereitungen für das Volksfest am Sonntag, 10. Mai. Los geht es wie immer um 10 Uhr. Es gibt natürlich auch wieder einen Floh- und Krammarkt, Gebühren pro Stand sind fünf Euro, Anmeldungen bei Renate Martens (038 81 / 23 31).

Viele Vereine etc. präsentieren sich beim Straßenfest am Langen Steinschlag in Grevesmühlen Quelle: Malte Behnk

Von Michael Prochnow