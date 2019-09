Hoffest, Biathlon, Lesung und Party im K 2

Grevesmühlen

Die Qual der Wahl haben die Nordwestmecklenburger an diesem Wochenende: Traditionelles Hoffest der Kreismusikschule, der Kreisvolkshochschule und des Kreismedienzentrums in Grevesmühlen.

Hoffest am Gymnasium Grevesmühlen

Bereits zum 17. Mal laden die Kreismusikschule, die Kreisvolkshochschule und das Kreismedienzentrums am Sonnabend, 14. September, von 13 bis 17 Uhr zu ihrem gemeinsamen Hoffest auf das Gelände des Gymnasiums „Am Tannenberg“ ein. Solisten und Ensembles der Kreismusikschule präsentieren sich auf zwei Bühnen mit Musik von Klassik über Jazz bis Blasmusik, und es gibt Workshops zum Kennenlernen verschiedener Instrumente. Die Kreisvolkshochschule stellt den Angebotskatalog für das Herbst – und Frühjahrsemester vor. Zudem laden verschiedene Schnupperkurse zum Mitmachen ein. Petra Meyer bietet zum Thema „Gesund leben“ das Kursangebot „Feldenkrais“ jeweils um 14 und 15 Uhr im Gesundheitsraum sowie um 16 Uhr barrierefrei in der Sporthalle an. Angelika Kluge zeigt jeweils um 13 und 16 Uhr Übungen zur Entspannung, Mit einem Büchertrödelmarkt ist das Kreismedienzentrum dabei.

Biathlon in Oberhof

Biathlon geht auch im Spätsommer im Klützer Winkel, am 14. und 15. September macht die deutschlandweite Cross-Skating-Biathontour Station in Oberhof zwischen Klütz und Wohlenberg an der Ostseeküste. Gestartet wird sowohl am Sonnabend, 14. September, als auch am Sonntag, 15. September, jeweils um 10 Uhr in Oberhof. Die Athleten treten aus Skates an, geschossen wird mit Lasertechnik. Der Wettkampf hat alles, was der Wintersport auch zu bieten hat – außer Schnee. Besucher sind jederzeit willkommen.

Mega-Party im K 2 in Grevesmühlen

Die Partys aller Party kündigen die Macher der K 2-Diskothek am Sonnabend, 14. September in Grevesmühlen an. Etliche Spiele und Aktionen sind vorbereitet, es warten jede Menge Preise auf die Besucher, die dafür auch mal über ihren eigenen Schatten springen müssen. Los geht es wie immer am späten Abend, Einlass ist ab 18 Jahre.

Lesung in Boltenhagen

Wetterfee Maxi Biewer bietet am Freitag, 13. September, eine Lesung in Boltenhagen an. Und zwar um 19.30 Uhr im Kur- und Festsaal des Ostseebades, Karten gibt es in der Kurverwaltung.

Tag der offenen Tür in Rüting

Einfach nur abdrücken, fertig! Es könnte so einfach sein, aber hinter der Fotografie steckt sehr viel mehr. Was alles nötig ist, damit das Foto am Ende auch so aussieht, dass sowohl Fotograf(in) und Model zufrieden sind, das erklärt Nancy Koth am Sonnabend, 14. September, von 13 bis 17 Uhr in ihrem Atelier in Rüting am Ziegenberg 3. Vor genau zehn Jahren hat sich die junge Fotografin selbstständig gemacht und sich innerhalb kürzester Zeit einen sehr guten Ruf erworben. Ihr Kinder- und Babyfotos wurden unter anderem in der Kirche in Grevesmühlen ausgestellt. Am Sonnabend warten auf die Besucher nicht nur nette Gespräche und ein Blick zurück auf die vergangenen zehn Jahre, es gibt auch Programm für die kleinen Gäste wie Kinderschminken und Spiele im Garten. Nancy Koth bittet die Besucher, ihr Auto auf dem Dorfplatz vor der Kirche abzustellen und zu Fuß ins Atelier zu kommen.

Von Mi