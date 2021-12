Diesel für unter 1,40 Euro – War es irgendwo billiger als in Upahl?

Upahl

Schöne Überraschung in der Adventszeit für die Autofahrer: Nach den Preisexplosionen für Treibstoff in den vergangenen Monaten ging es jetzt erstmal wieder runter mit den Preisen an den Tankstellen. An der Oil-Tankstelle in Upahl lag der Liter Diesel am Donnerstagabend bei 1,39 Euro. Wie die Nachfrage in der Tankstelle ergab, habe sich der Preis bereits an den Tagen zuvor auf diesem Niveau eingepegelt – zumindest in den Abendstunden. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Dieselpreis lag bisher bei rund 1,55 Euro. Am Freitagmorgen lag er auch bereits wieder bei 1,57 Euro (Quelle: www.tankstellenpreise.de). Gibt es Tankstellen, die den Preis vom Donnerstagabend noch unterboten haben? Wenn ja, schreiben Sie uns an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de oder per Whattsapp 0172/9914149.

Die Tankstelle mit den niedrigsten Preisen in der Region ist übrigens HWM in Schönberg, auch am Freitag lag sie im Vergleich wieder vorn, den Diesel gab es am Vormittag dort für 1,49 Euro.

Von Michael Prochnow