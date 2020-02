Dieser Schönberger Sanitäter engagiert sich auch noch nach Feierabend

Schönberg/Grevesmühlen

Holger Kruse (58) ist ein Mensch, der Fürsorglichkeit, Freundlichkeit und Optimismus ausstrahlt, wann immer man ihm begegnet. Er ist ein Kollege, von dem Kollegen sagen: „Es ist so angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Der ausgebildete Notfallsanitäter und Fachwirt des Gesundheits- und Sozialwesen arbeitet hauptberuflich schon seit 1992 für das Deutsche Rote Kreuz des Kreisverbandes Nordwestmecklenburg. Fünf Jahre lang hat er den Rettungsdienst geleitet. Das Angebot, Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH zu werden, die der Kreisverband gründete, schlug er aus.

Auch aus Gründen der Freundlichkeit. „Ich kann schon durchgreifen, wenn notwendig, aber ein Geschäftsführer eines Unternehmens muss das öfter, als es mir Spaß machen würde.“ Jetzt arbeitet er im Rettungsdienst seines Kreisverbandes mit und dort auch als Qualitätsmanagementbeauftragter der gGmbH.

Als Sanitäter Stadtfeste absichern

„Ich helfe einfach gern“, sagt Holger Kruse. Offenbar so gern, dass er außerhalb seiner Arbeit noch ziemlich viel Ehrenamtsarbeit leistet. Was das angeht, wiegelt er gern ein bisschen ab: „Viele, die hier beim DRK hauptberuflich arbeiten, engagieren sich auch ehrenamtlich, weit über ihre Tätigkeit hinaus.“

Für ihn ist es selbstverständlich, im Ortsverband von Schönberg, wo er lebt, mitzumachen. „Wir sind über 70 Mitglieder dort und helfen mit unseren Mitgliedsbeiträgen unter anderem auch, dass Angebote, wie die Schwangerenberatung des DRK, weiter finanziert werden können.“ Ehrenamtlich Hilfestellung leisten, darum geht es auch in der Sanitätsgruppe, in der sich Holger Kurse als Gruppenführer engagiert, die viele Veranstaltungen in Nordwestmecklenburg absichert.

Im vergangenen Jahr sicherte die Sanitätsgruppe insgesamt 25 Veranstaltungen – ob das Stadtfest Grevesmühlen, die Neujahrsparty in Boltenhagen, Veranstaltungen auf Schloss Bothmer oder unterstützend mit anderen Hilfsorganisationen auch das Schwedenfest der Hansestadt Wismar. „Das Schwedenfest ist schon anstrengend.“, gibt er zu. „Da geht es über Tage von morgens 10 Uhr bis nachts um 2 Uhr. Und jeden Tag um 7 Uhr muss wieder ein Sanitätszelt aufgebaut werden.“ Dass manche der alkoholisierten, hilfsbedürftigen Personen dann vielleicht auch nicht unbedingt angenehm im Umgang sind, sagt er zwar nicht, ist aber leicht vorstellbar.

Jugendliche für DRK-Arbeit begeistern

Insgesamt, sagt Holger Kruse, kann er für seinen Landkreis nicht feststellen, dass der Umgang mit Sanitätern rauer geworden sei. „Wir hören das von anderen Kollegen in Großstädten und auch aus anderen Landkreisen, aber hier hält sich noch alles in Grenzen.“, meint er.

Die Arbeit mit den Jugendlichen vom Jugendrotkreuz im Rahmen seiner Tätigkeit in der Sanitätsgruppe macht ihm auch Spaß. „Es ist schön zu sehen, wie begeistert die Jugendlichen bei der Sache sind. Wie gerne sie mithelfen wollen. Was sie aber tatsächlich erst dürfen, wenn sie 18 Jahre alt sind. Vorher dürfen sie, wenn sie bei einer Veranstaltung mit dabei sind, aus Infektionsschutzgründen, nur beobachten.“

Wenn dann einer der jungen Menschen, die er und seine Kollegen im Rahmen des Ehrenamtes durch die Anfänge als Sanitäter begleitet haben, tatsächlich den Beruf eines Pflegers oder einer Krankenschwester erlernt – wie kürzlich erst wieder passiert – dann hat Holger Kruse schon das Gefühl, etwas Sinnvolles an die jungen Leute weitergegeben zu haben.

Im Dienst der Gemeinschaft

„Unsere Gesellschaft wäre eine etwas andere, wenn jeder sich nur ein bisschen freiwillig für irgendetwas engagieren würde“, ist er überzeugt. Dass seine Frau akzeptiert, dass er ehrenamtlich so viel unterwegs ist, freut ihn. Doch vielleicht auch nicht verwunderlich, auch sie engagiert sich ehrenamtlich.

Eines ist Holger Kruse klar, sagt er dann noch: „Auch wenn ich in Rente gehe, die ich hoffentlich gesund erreiche, ich werde mich immer ehrenamtlich engagieren. Ich mag den Kontakt zu anderen Menschen einfach.“

Von Annett Meinke