Dieses Bauwerk entsteht gerade unweit von Grevesmühlen

Grevesmühlen/Santow

Es sieht wahrlich beeindruckend aus, die mehr als zwei Meter hohen und armdicken Stahlstreben ragen in den Himmel, das Betonfundament hat einen Durchmesser von mehr als zehn Metern. Dort unweit von Santow soll in den nächsten Wochen die zweite Windkraftanlage errichtet werden. Die erste mehr als 200 Meter hohe Anlage läuft bereits und steht nur wenige Meter weiter. Es handelt sich dabei um eine Testanlage, sind die Messungen abgeschlossen, übernehmen die Grevesmühlener Stadtwerke das Windrad. Die Stadt Grevesmühlen hatte lange versucht, den Bau der beiden Windräder zu verhindern, allerdings vergeblich. Die Genehmigungsbehörde hatte das gemeindliche Einvernehmen, so der bürokratische Begriff für die Zustimmung, einfach ersetzt. Nördlich der beiden Anlagen sollen noch weitere Windräder gebaut werden.

Das Fundament der neuen Windkraftanlage bei Santow nördlich von Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Das Windrad bei Santow nördlich von Grevesmühlen ist eine Testanlage, die Stadtwerke übernehmen die Anlage nach Ende des Testlaufs, eine zweite entsteht gerade östlich davon. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow