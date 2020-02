Digitale Dörfer: Modellregion rund um Hohenkirchen 

Hohenkirchen

Die Gemeinde Hohenkirchen und sieben Gemeinden als Partner haben den Landeswettbewerb für das Projekt „Smart tau hus“ gewonnen und sind damit zu einer Modellregion für Mecklenburg-Vorpommern ernannt worden. 100 000 Euro erhielt die Modellregion zum Aufbau eines Informationssystems, das als digitaler Schaukasten aufgestellt werden kann. Außer Hohenkirchen sind Zierow, Damshagen, Kalkhorst, Boltenhagen, Klütz, Roggenstorf und Gägelow an dem Modellprojekt beteiligt.

Zusammenarbeit mit Fraunhofer-Institut

Mit dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) sollen jetzt Möglichkeiten entwickelt werden, wie durch Digitalisierung die Lebensqualität auf dem Land verbessert werden kann. Dazu bietet Fraunhofer IESE schon Software-Module an, die sich Dorffunk, Dorfnews oder Lösbar nennen und Teil einer „Digitale Dörfer“-Plattform sind.

Digitale Infokästen mit Draht zum Amt

„Wir wollen digitale Schaukästen in Bushaltestellen in allen Ortsteilen der Gemeinde Hohenkirchen anbringen. Darin sollen sich die Einwohner über kulturelle oder politische Veranstaltungen informieren können und auch Informationen aus der Umgebung erhalten“, sagt Hohenkirchens Bürgermeister Jan van Leeuwen ( CDU). Er hatte die Idee, sich am Landeswettbewerb zu beteiligen und hatte die anderen Gemeinden mit ins Boot geholt.

Bisher Aufwand für Gemeindearbeiter

„Bei uns verteilen Gemeindearbieter immer wieder die Aushänge für Sitzungen in allen Dörfern. Das ist ein großer Aufwand bei einer Gemeindefläche von 4000 Hektar“, so van Leeuwen. All die Informationen sowie das Amtsblatt oder die neu entwickelten Wander- und Radfahrkarten könnten digital hinterlegt werden.

Nutzung auch über PC oder Smartphone

Die bestehende Plattform „Digitale Dörfer“ des Fraunhofer IESE ist so konzipiert, dass sie über Smartphones und Computer aufgerufen werden kann. So könnte ein Bewohner der Gemeinde Hohenkirchen in dem Portal bekanntgeben, dass er einen Anhänger besitzt, den sich andere Hohenkirchener leihen können. Ebenso könnten über das Portal Beschwerden oder Anregungen an das Amt oder den Bürgermeister gesendet werden.

Plattform „Digitale Dörfer“ Das Projekt „Digitale Dörfer“ ist im Sommer 2015 mit dem Ziel gestartet die Herausforderungen des heutigen Lebens in ländlichen Regionen in Bezug zur Digitalisierung zu untersuchen. Seit diesem Zeitpunkt entstehen im Projekt Konzepte und Lösungen, die die Chancen einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Themas der Digitalisierung im Sinne eines digitalen Ökosystems aufzeigen. Das, vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, dem Fraunhofer IESE und der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz geförderte Projekt „Digitale Dörfer“ gilt dabei als Vorreiter für viele andere Initiativen, die seitdem in Deutschland entstanden sind. Sie wollen mit uns gemeinsam digitale Dienste auch im ländlichen Raum anwendbar machen. Einen Einblick gibt es auf der Internetseite www.digitale-doerfer.de

Workshop mit allen Bürgermeistern

Am 4. und 5. März treffen sich Vertreter aller beteiligten Kommunen mit einem Team des Fraunhofer IESE im Literaturhaus „ Uwe Johnson“ in Klütz. Dort werden sie einen Workshop abhalten und die nächsten Schritte zur Umsetzung der digitalen Angebote machen. Dabei wird es darum gehen, was die Gemeinden konkret anbieten wollen. Es geht um Aufstellplätze für Bildschirme beziehungsweise digitale Schaukästen, die nicht nur an Bushaltestellen sondern auch an Strandzugängen oder anderen Einrichtungen platziert werden können.

Hohenkichen will Infopoints in allen Ortsteilen

Während Jan van Leeuwen plant, in jedem der insgesamt elf Ortsteile von Hohenkirchen mindestens einen digitalen Infokasten aufzustellen, kann es sein, dass andere Gemeinden nur einen oder zwei Infopoints installieren wollen. Auch ob Interaktivität in den Kästen möglich ist, oder ob zum Beispiel Anzeigen zum Tausch oder Verleih nur über Computer und Smartphone mit einer Registrierung eingegeben und beantwortet werden können, soll geklärt werden.

Weitere Kosten für die Technik

„Wir rechnen für Hohenkirchen noch einmal mit Kosten von etwa 250 000 Euro für die Technik“, sagt Jan van Leeuwen. „Dafür werden wir uns selbstverständlich um Fördermittel bemühen.“ Für Kommunen, die weniger Stationen für die digitalen Schaukästen planen würden die Kosten dementsprechend geringer ausfallen.

Homepages integrieren oder neu schaffen

Im Workshop Anfang März wird auch besprochen, ob und wie bereits bestehende Internetseiten der Gemeinden eingebunden werden können. Das ist unter anderem für Hohenkirchen wichtig, wo die Homepage mit viel Aufwand erstellt wurde. Ebenso wird das Ostseebad Boltenhagen nicht auf die Homepage der Kurverwaltung verzichten wollen.

Die Gemeinde Gägelow hingegen hat nur eine Internetpräsenz über das Amt Klützer Winkel und auch die Internetseite der Gemeinde Damshagen ist derzeit nicht aktiv. Für sie könnten über das „Smart tau hus“-Projekt auch eigene Webpräsenzen geschaffen werden. „Ich hatte auch schon die Idee, eine Art Dorf-App zu schaffen“, sagt Gägelows Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann ( CDU). Er würde sich über eine eigene Internetseite freuen.

Von Malte Behnk