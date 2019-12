Boltenhagen

Sowohl für Touristen als auch für die Einwohner werden sich Boltenhagen und die anderen Orte des Klützer Winkels in den nächsten Wochen und Monaten, was den Informationsservice, eventuell auch was den Nahverkehr angeht, weiterentwickeln.

Gewinner bei „Smart tau hus“

Zuerst wird sich wahrscheinlich das Informationsangebot in den Dörfern verbessern – digital. Möglich macht das das Landesprojekt „Smart tau hus“, an dem sich auf Initiative von Hohenkirchens Bürgermeister und Amtsvorsteher Jan van Leeuwen ( CDU) alle sechs Gemeinden des Klützer Winkels beteiligt hatten. „Es konnte nur ein Bewerber gewinnen“, sagte jetzt Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). „Das Coole ist, dass wir als Region es geworden sind.“

100 000 Euro für den Klützer Winkel

Der Verbund der sechs Amtsgemeinden erhält somit 100 000 Euro vom Land und wird mit dem Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) „digitale Dorfplätze“ in Form von digitalen Schaukästen entwickeln. So soll zunächst der Informationsaustausch zwischen Verwaltung, Einwohnern und Gästen verbessert werden. Standorte sollen Bushaltestellen, Strandzugänge, Gemeindezentren, Touristeninformationen und die Amtsverwaltung in Klütz sein.

Infos und Kontakt zur Verwaltung

An den „digitalen Dorfplätzen“ sollen Bekanntmachungen, Formulare und Anträge der Amtsverwaltung, Veranstaltungshinweise, Rad- und Wanderkarten sowie Informationen zu Vereinen, Verbänden, gastronomischen Einrichtungen und Ferienunterkünften abrufbar sein. Über einen Chat-Dienst sollen die Nutzer unkompliziert mit der Verwaltung Kontakt aufnehmen können, sodass kleinere Anliegen direkt aufgenommen und bearbeitet werden können. Eine Anfahrt zur Verwaltung würde dadurch entfallen. Örtliche Betriebe sollen Möglichkeiten erhalten, Werbung über die Infoportale zu schalten. Mit den Einnahmen sollen die Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der Bildschirme dauerhaft finanziert werden.

Minister ist überzeugt

„Das Vorhaben hat die Jury und auch mich überzeugt, da es die Bedürfnisse der Einheimischen und Touristen gleichermaßen berücksichtigt und auf viele andere Gemeinden im Land übertragbar ist. Die digitalen Dorfplätze ermöglichen eine Kommunikation in Echtzeit, erleichtern die Informationssuche und stärken die Bindung der Menschen zur Region. Besonders erfreulich ist, dass bereits viele örtliche Vereine, Verbände und Unternehmen eine Beteiligung am Projekt zugesagt haben, denn schlussendlich kann vor Ort langfristig nur etwas bewegt werden, wenn alle mitziehen“, sagte Minister Till Backhaus über die Idee im Klützer Winkel.

Boltenhagens Shuttle ausdehnen

Der öffentliche Nahverkehr könnte sich für Touristen wie Einheimische im Klützer Winkel verbessern, wenn der innerörtliche Shuttleverkehr des Ostseebads Boltenhagen auf die anderen Gemeinden ausgedehnt würde. Dabei geht es unter anderem um eine Subvention der Fahrkarten durch die Kommunen. In Boltenhagen kostet eine Busfahrt innerorts seit 2018 einen Euro pro Person.

Das Shuttle-Konzept der Gemeinde Boltenhagen könnte bald im Klützer Winkel ausgedehnt werden. Quelle: Daniel Heidmann

Bürgermeister sind interessiert

Boltenhagens Bauausschussvorsitzender Michael Steigmann (Linke) und Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) haben über das Thema bereits mit den übrigen Bürgermeistern gesprochen. „Wir sind uns dabei einig, dass wir alle Vollgas geben wollen“, sagt Wardecki. Allerdings habe Nahbus mitgeteilt, dass jede Gemeinde für sich Änderungen bei Fahrtkosten oder -zeiten aushandeln müsse. „Außerdem sollten wir das Shuttleangebot im Ort, zum Beispiel im Winterfahrplan nach Redewisch, optimieren“, sagte Gemeindevertreterin Angelika Sagemann (Grüne) in der jüngsten Sitzung.

Tageskurkarte könnte Bus finanzieren

„Es ist noch nicht vom Tisch, dass eine Tageskurkarte eingeführt werden soll“, erinnerte Michael Steigmann. „Dann würden nicht nur Übernachtungsurlauber, sondern auch Tagesgäste einen Kurbeitrag zahlen. Das zusätzliche Geld könnte man dann für den Busbetrieb nutzen“, schlug er vor.

Lesen Sie weiter:

Boltenhagen führt 1-Euro-Ticket 2018 ein

Das Ostseebad kämpft gegen Blechlawinen

1-Euro-Ticket bis 2023 besiegelt

Von Malte Behnk