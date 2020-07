Digitale Weiterbildung für Kreisverwaltung in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen

Ohne Computer geht in den Amtsstuben schon lange nichts mehr. Und die Entwicklung bleibt auch in der Verwaltung nicht stehen. Corona mag die Sache noch extra befeuert haben, doch auch vor dem Virus war die Marschrichtung klar: Immer mehr Verwaltungsprozesse werden digitalisiert und am Computer erledigt.

Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) dazu: „Digital arbeiten bedeutet auch für die Verwaltung lebenslanges Lernen, um mit den Innovationen der Technik Schritt zu halten und diese wirklich nutzen zu können. Da ist es nur logisch, auch bei der Weiterbildung digitale Wege einzuschlagen. Das ist nicht nur ein Schritt zu mehr Effizienz, sondern wird nach einer ersten Eingewöhnung auch vieles für die Mitarbeiter vereinfachen.“

Anzeige

Kerstin Weiss (SPD), Landrätin Nordwestmecklenburg Quelle: Landkreis NWM

Weitere OZ+ Artikel

Um den Aufwand in alle Richtungen zu reduzieren, arbeitet die Kreisverwaltung bereits seit 2019 an dem Pilotprojekt „Digitales Lernen in der Verwaltung“. Vorteil: Einmal geschaffene Inhalte sind dauerhaft im System abrufbar und zwar zeitlich unabhängig von Terminen und Schulungsräumen, in der immer gleichen Qualität, im Büro und auch aus dem Homeoffice. Der Landkreis hat dazu ein eigenes Lern-Management-System aufgebaut. Zwei Online-Schulungen sind vorgesehen.

Künftig weitere Kurse

„Für uns sind allein diese beiden Schulungen personell schon eine große Entlastung und ein weiterer Baustein zur digitalen Verwaltung“, so Projektmanager Johannes Nowack vom Geodateninformationszentrum des Landkreises. „In Zukunft sollen weitere Kurse hinzukommen. Diese erstellen wir direkt bei uns im Haus, sodass sie auf unsere eigenen Verwaltungsabläufe optimiert sind.“

Hinzu kommen überschaubare Kosten, die auch bei höherer Nutzerzahl weitgehend konstant bleiben. Bei persönlichen Schulungen durch externe Dienstleister fallen diese nach Anzahl der Schulungsstunden an. Dies kann die Einführung einer neuen Software gerade bei vielen Benutzern extrem verteuern.

Das eLearning-System soll nach der Einführung bald allen Nutzern zur Verfügung stehen und nach Möglichkeit auch für jährlich wiederkehrende Pflichtschulungen zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel Brandschutz und Arbeitsschutz.

Von Annett Meinke