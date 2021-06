Hohenkirchen

Vor wenigen Tagen ist in Hohenkirchen (Nordwestmecklenburg) der sogenannte Digitale Dorfplatz eröffnet worden. Bürgermeister Jan can Leeuwen und Mecklenburgs-Vorpommerns Landwirtschaftsminiser zeigten sich begeistert vom Projekt. So sagte Till Backhaus (SPD) etwa: „Digitalisierung setzt sich durch, wenn der Mehrwert für das ganz normale Leben in der Familie, in der Nachbarschaft und in Vereinen erkannt wird.“

Leser Frank Vogt aus Wohlenhagen sieht das jedoch anders und kann so recht keinen Mehrwert erkennen. Von sauberen Bushaltestellen und einem Funkmast verspricht er sich mehr Nutzen für die Gemeinde:

„Bildschirm kommt 20 Jahre zu spät“

„Da haben zwei ältere Herren nicht verstanden, was mit Digitalisierung gemeint ist. Ein Mehrwert ist nicht erkennbar, insbesondere nicht zum aufgewendeten Steuergeldbetrag von 300 000 Euro. Leider kommt dieser große Touchscreen Bildschirm etwa 20 Jahre zu spät. Das Ganze hätte gut in die Zeit der Internetcafés gepasst, da Breitband im privaten Haushalt oft nicht verfügbar war.

Auch wenn die Preise für große LCD-Monitore gefallen sind, muss ich damit nicht jede Bushaltestelle ausleuchten. Die Preise für Datenpakete im Mobilfunknetz sind ebenfalls deutlich gefallen. Somit hat jeder, der ein Smartphone sein Eigen nennt, die Möglichkeit an jedem Ort die „wertvollen“ Gemeindeinformationen über die extra dafür vorgesehene Webseite zu erhalten.

„Nutzen hätte zentraler Mobilfunkmast“

Einen sehr großen Nutzen hätte jedoch die Aufstellung eines zentralen Mobilfunkmastes im Versorgungsgebiet, bei ähnlichem Kostenaufwand. Diesen hätte die Gemeinde dann an die Mobilfunkanbieter vermieten können und somit Einnahmen generiert. Damit wäre endlich eine flächendeckende Mobilfunkversorgung gewährleistet, auch am Strand.

Etwas Gutes hatte die Eröffnung des Digitalen Dorfplatzes aber doch. Zum Empfang des Ministers wurde die Bushaltestelle gereinigt. Das ist nicht selbstverständlich. Ein Beispiel: Ein sehr altes Bushäuschen wurde verschmutzt an der L1 abgebaut und 2017 in Wohlenhagen so wieder aufgebaut. Die Haltestelle wurde verschmutz übergeben und seit vier Jahren nicht gereinigt. Selbst das Gemeindewappen, das alle anderen, neuen Bushäuschen ziert, weigert sich auf diesem Dreck zu haften.

Von Frank Vogt