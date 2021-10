Sie lernten sich während ihres Studiums in Greifswald kennen: Felix Fugenzahn und Matthäus Straßenburg. Beide wollten Lehrer werden. Was sie stattdessen tun und was es mit ihren Videos auf sich hat, ist Thema des 8. Digitalen Kunstsalons auf Schloss Plüschow. Wann der Salon stattfindet und wie man sich anmelden kann, lesen Sie im Beitrag.