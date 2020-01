Grevesmühlen

Die Stadt Grevesmühlen hat in den nächsten fünf Jahren rund 750 000 Euro zur Verfügung, um digitale Projekte anzuschieben und umzusetzen. Dazu gehören Informationen und Service für die Einwohner. Und möglicherweise auch der erste autonome Bus in Mecklenburg-Vorpommern. Zumindest hat die Stadtverwaltung angekündigt, eine Kostenschätzung für die Planung eines solchen Fahrzeugs anzufordern. Wie Bürgermeister Lars Prahler vor den Einzelhändlern und Unternehmern in dieser Woche sagte, sei das zwar alles noch Zukunftsmusik. „Aber über genau diese Zukunft reden wir im Moment. Wenn wir uns dieser Sache verschließen, dann werden wir als Standort verlieren.“

Denn der Breitbandausbau durch die Wemacom allein sei nicht die Lösung und der Weg in die digitale Welt. Deshalb arbeitet die Stadt mit der Hochschule Wismar und anderen Experten zusammen, um Ideen zu kreieren und Projekte umzusetzen. Dabei, so Prahler, seien nicht nur IT-Profis gefragt, „sondern Menschen aus allen Altersschichten. Vor allem brauchen wir auch die älteren Mitbürger dafür.“ Denn Grevesmühlen mit seinen 10 400 Einwohnern hat einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Senioren, 37 Prozent der Bevölkerung sind älter als 60 Jahre –Tendenz steigend.

Autonome Busse gibt es in Deutschland bereits in der Testphase, im Herzogtum Lauenburg beispielsweise. Die Fahrzeuge, die aussehen wie ein großer Fahrstuhl auf Rädern, bewegen sich selbstständig durch die Innenstädte, erkennen Hindernisse, und werden durch die Interessen der Passagiere gesteuert. Bedeutet: Einsteigen, Ziel eingeben und losfahren.

Lauenburg zählt seit Ende 2019 zu den wenigen Testzentren, in denen automatisiert fahrende Busse im laufenden Verkehr getestet werden. Demnächst soll das Forschungsprojekt „Testzentrum für automatisiert fahrende Busse im Kreis Herzogtum Lauenburg“, kurz Tabula, um eine weitere Route durch die Altstadt ergänzt werden.

Von Michael Prochnow