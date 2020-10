Bad Doberan

Sie könnte schneller gebraucht werden, als uns lieb ist: Die digitale Plattform „itslearning“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sie soll es den Schulen ermöglichen, im Falle eines erneuten Corona-Lockdowns die Schüler digital zu Hause zu unterrichten. Die Fallzahlen steigen, doch die Plattform ist längst noch nicht überall einsatzfähig.

Relativ weit fortgeschritten mit der Einführung ist das Schulzentrum Kühlungsborn. Hier arbeitet bereits eine Pilotklasse mit „itslearning“. Und der nächste Schritt ist schon in Sicht. „Wir werden im November einen Jahrgang komplett mit digitalen Endgeräten ausstatten“, sagt die Kühlungsborner Schulleiterin Ute Schmidt. An anderen Schulen in Mecklenburg befassen sich vorerst nur Lehrer mit „itslearning“.

So funktioniert es

Auf die Plattform können verschiedene Dateiformate hochgeladen werden. Quelle: Cora Meyer

Am Schulzentrum in Kühlungsborn hat Thoralf Wieck die Aufgabe übernommen, Lehrer und Schüler an „itslearning“ heranzuführen. Der Lehrer für Mathe, Physik und Informatik ist davon begeistert. Er erklärt, wie die Plattform funktioniert: „Man muss erstmal alle Schüler und Lehrer mit Passwörtern versorgen“, sagt er. Die habe die Schule in Schwerin beantragt.

Von dort würden Anfangspasswörter zugeschickt, die dann sofort von den Nutzern geändert werden müssten. „Die Sicherheitsstufe ist ziemlich hoch. Es sind drei bis vier Eigenschaften zu erfüllen. Und wenn etwas schiefgeht, muss man immer über das Hauptsystem in Schwerin gehen.“ Wenn es dann aber läuft, können Lehrer auf der Plattform Kurse anlegen und verschiedene Dateiformate hochladen. Außerdem gibt es einen Messenger, mit dem Schüler und Lehrer miteinander kommunizieren können.

Auch die Schüler haben die Möglichkeit, Unterlagen hochzuladen und Rückmeldungen zu erhalten. „Es ist auch vorgesehen, Videokonferenzen mit einzubauen in das System“, sagt Thoralf Wieck. Das laufe aus Sicherheitsgründen über zentrale Server in Schwerin. Der Zugriff auf die Lernplattform ist von überall möglich: „Das System ist webbasiert“, sagt der Lehrer. „Man kann es auch als App aufs Handy laden.“ Diese ständige Erreichbarkeit sei weitreichend. Deshalb müsse man die Kinder auch in Mediennutzung schulen. „Das wollen wir über unsere Informatiklehrer steuern.“

Ein Problem bei der Einführung von „itslearning“ sei, dass unter normalen Bedingungen eine Einarbeitungszeit in so ein System von ein bis zwei Jahren realistisch wäre, sagt Thoralf Wieck. „Da gibt es natürlich einen gewissen Druck, wenn überall verkündet wird, dass es läuft.“ Um seinen Kollegen bei der Einarbeitung zu helfen, stellt Thoralf Wieck kleine Lehrvideos online.

„Startschwierigkeiten bleiben nicht aus“

Auf das Prinzip der gegenseitigen Schulung und Unterstützung setzen auch die Kollegen am Innerstädtischen Gymnasium in Rostock (ISG), erklärt Schulleiter Markus Riemer. Die Zugänge zum System seien da und Lehrer, die sich bereits mit der Plattform auskennen, zeigen dem Team, wie alles funktioniert. Ziel sei es, dass der Wechsel zu „itslearning“ ab dem zweiten Schulhalbjahr vollzogen ist. Doch noch gebe es technische Hürden, die bei Land und Systemanbieter lägen, so Markus Riemer. Er zeigt dafür Verständnis: „Früher hat die Firma die Verträge mit einzelnen Schulen abgeschlossen“, sagt der Schulleiter. „In unserem Fall also für 850 Schüler und 70 Lehrer. Das sind schon viele Zugänge. Doch nun läuft der Vertrag übers Land, Tausende Schüler und Lehrer sollen gleichzeitig einsteigen. Da bleiben Startschwierigkeiten nicht aus.“

Auf den Fall einer plötzlichen Schulschließung sei das ISG jedoch vorbereitet, sagt Riemer: „Wir nutzen schon seit zwei Jahren die kostenlose Schulcloud. „Damit konnten wir auch während der letzten Schulschließung kommunizieren. Aber natürlich wollen wir gern auf das landesweit genutzte System wechseln.“

„Direkter Kontakt zum Schüler unersetzbar“

In einer ähnlichen Situation ist Tobias Serner. Er ist stellvertretender Schulleiter der Integrierten Gesamtschule „ Johann Wolfgang von Goethe“ (IGS) in Wismar. „Die Schule hat bereits die Zugänge zur Lernplattform ‚itslearning‘ erhalten“, sagt der Informatiklehrer. „Wir sind gerade dabei, alles für den Umstieg vorzubereiten. Sobald alle Kollegen geschult sind, werden wir entscheiden, wie wir die Schüler an die Plattform heranführen.“

„Itslearning“ ist für die IGS kein Neueinstieg, sondern eine Weiterentwicklung sagt Tobias Serner: „Das Thema beschäftigt uns ja schon seit März und mit IServ nutzen wir aktuell ein bewährtes System, mit dem wir gut aufgestellt sind.“ Seine größte Sorge gilt deshalb nicht der technischen Infrastruktur im Falle einer erneuten Schulschließung. Er gibt zu bedenken, dass der Unterricht über die Distanz nie den direkten Kontakt mit den Schülern ersetzen kann. „Es ist auch eine Frage des Zugangs, den Schüler zum E-Learning haben und damit meine ich nicht nur die Technik zu Hause, sondern auch die Motivation. Wenn die fehlt, kann das die beste Technik nicht auffangen.“

Und noch eine weitere Frage beschäftigt Tobias Serner: „Wie können wir zeitgenössische Medien nutzen, um die Gegenwart der Schüler auch in der Schule abzubilden?“ Dazu gehören für ihn ganz klar digitale Medien, um den Unterricht vor Ort zu bereichern – etwa interaktive Tafeln. „Wo in ihrem Alltag begegnen Schüler noch grünen Tafeln und Kreide? Das gibt es nur noch an Schulen“, sagt der stellvertretende Schulleiter.

Das bringt der Digitalpakt Unabhängig von der Plattform des Landes MV wird bundesweit in die Digitalisierung an Schulen investiert. 5,5 Milliarden Euro, davon 5 Milliarden vom Bund, wurden im Rahmen des Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ zur Verfügung gestellt, etwa zur Installation von schuleigenem WLAN oder für Smartboards. Nur 15,7 Millionen Euro davon waren bis zum 30. Juni abgeflossen. Für weitere 242 Millionen Euro waren Anträge zur Finanzierung von Schulprojekten bewilligt. Rund 680 Millionen Eurosind es inzwischen, teilte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig ( SPD), Anfang Oktober mit. Der Bund fördert außerdem Leihgeräte für bedürftige Schüler, Dienstlaptops für Lehrer und die Ausbildung und Einstellung von IT-Administratoren.

„Haben keine digitale Alternative“

Fehlende Technik beschäftigt auch Andrea Kodanek, Leiterin der Grundschule „ Fritz Reuter“ in Grevesmühlen. Die Zugänge zu „itslearning“ seien da, doch startklar sei man noch nicht, so Kodanek. Da wiegt es umso schwerer, dass es an ihrer Schule auch keine alternative Lernplattform gibt. Im Falle einer Schulschließung, würde man wieder auf Arbeitsblätter zurückgreifen sowie auf Lernapps und Onlineangebote wie Antolin, Anton oder Hamsterkiste, sagt die Schulleiterin.

Allerdings sei das Mediennutzungskonzept fertig und liege dem Schulträger vor. Das sei die Grundlage, um die notwendigen Gelder aus dem Digitalpakt abzurufen und schnell technisch aufzurüsten. Parallel liefen die Vorbereitung zur Nutzung von „itslearning, erklärt Kodanek. „Alle Lehrer sind verpflichtet worden, selbstständig an den Onlineschulungen zum Umgang mit der Plattform teilzunehmen.“ Sie selbst richte aktuell das digitale Lehrerzimmer ein und versuche, schrittweise mit den Kollegen die Arbeiten auf die Plattform zu verlagern. Sobald das gut funktioniere, sollten auch die Eltern eingebunden werden und schließlich Schritt für Schritt die Kinder. Sie hoffe, dass der Einstieg spätestens zu Jahresbeginn 2021 gelingt.

„Grundschüler brauchen Unterstützung“

„Wir haben Anfang September unsere Zugangsdaten erhalten“, sagt Hedda Wolff, Leiterin der Lessing-Grundschule in Bad Doberan. „Aber nicht alle Kollegen konnten bisher darauf zugreifen. Wir haben ein Seminar dazu gehabt und es ist ziemlich komplex.“ Sie glaubt, dass „itslearning“ eine Erleichterung sein wird. „Für die Lehrer als Kommunikationsplattform mit Schülern und Eltern ist es auf jeden Fall gut geeignet. Es ist aber nicht zu erwarten, dass wir ab morgen damit arbeiten können.“

Um die Schüler mit der Plattform vertraut zu machen, wolle man dann den Computerunterricht in den Klassen 1 und 4 nutzen. Doch Hedda Wolff ist skeptisch: „Es muss sich zeigen, ob die Plattform für Grundschüler geeignet ist. Ich denke, ohne die Hilfe der Eltern wird es nicht gehen.“ Geplant sei, dass auch die perspektivisch Zugang zur Plattform erhalten sollen. Anders als in Grevesmühlen aber erst nach den Schülern.

Gute Internetverbindung erforderlich

Aber nicht nur Zugang und Einarbeitung in die digitale Plattform sind Hürden, die die Schulen nehmen müssen. Am Schulzentrum Kühlungsborn liegen Leitungen mit 100 und 175 Mbit/s an. „Das reicht für die bisherigen Anforderungen“, sagt der städtische IT-Verantwortliche Tim Nahrstedt. „Aber wenn das System von allen Schülern genutzt wird, brauchen wir definitiv mehr Bandbreite.“ Es ist geplant, einen Glasfaseranschluss zu legen. Ein Zeitpunkt steht dafür jedoch noch nicht fest.

Das System soll in Kühlungsborn nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch so im Unterricht eingesetzt werden. Lehrer Thoralf Wieck freut sich, dass es an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern in Sachen Digitalisierung vorangeht. „Es ist ein richtiger Ruck eingetreten. Das ist eine der wenigen positiven Entwicklungen, die das Coronavirus mit sich gebracht hat. Ich besuche Weiterbildungen seit 2012. Und das beginnt jetzt, in der Schule anzukommen.“

Von Juliane Schultz und Cora Meyer