Grevesmühlen

Neue Technik sorgt bisweilen auch für neue Herausforderungen, und nicht immer ist das, was sich die Ingenieure ausgedacht haben, auch für die Kunden praktikabel. Im Fall des Video-Reisecenters, das seit dem vergangenen Sommer auf dem Grevesmühlener Bahnhof steht, haben die Erfinder offenbar alles richtig gemacht.

„Ich möchte einmal sagen, dass dieses Reisecenter nicht nur gut funktioniert, sondern dass der Service sehr, sehr gut ist“, sagt Ellen Wienk aus Grevesmühlen. Sie gibt offen zu, dass sie anfangs durchaus skeptisch gewesen sei, ob das kleine Häuschen mit dem Bildschirm tatsächlich einen Schalter mit richtigen Menschen ersetzen könne. Doch ihr Fazit ist eindeutig: „Ich habe jedes mal sehr freundliche Damen auf dem Bildschirm gehabt, die jedes Problem kompetent gelöst haben.“

Drei Video-Reisecenter in Mecklenburg-Vorpommern

In Grevesmühlen steht eines von insgesamt drei Video-Reisecenter in Mecklenburg-Vorpommern. Es funktioniert folgendermaßen: Der Kunde drückt auf einen Rufknopf neben dem Bildschirm. Dann erscheint ein Gesprächspartner beziehungsweise eine Gesprächspartnerin, die sich in einem Servicecenter der Bahn befindet.

Ob eine Auskunft zu Sondertarifen, der Kauf von Tickets oder die Stornierung einer Reise – dort werden alle Dinge geregelt, die auch an einem Schalter erfolgen würden. Nur, dass der/die Bahnmitarbeiter/-in sich nicht direkt am Schalter, sondern in einem Servicecenter befindet.

Tickets und Auskünfte kommen aus dem Drucker, bezahlt werden kann sowohl mit Bargeld als auch mit EC-Karte. „Und es funktioniert wirklich super“, berichtet Ellen Wienk. „Auf dem Handy nach Verbindungen suchen, das ist doch ziemlich mühsam, vor allem für ältere Menschen. Ich bin froh, dass wir dieses Reisecenter haben.“

Das findet auch Dieter Kowalski. Der ehemalige Leiter des Filmstudios in Grevesmühlen geht oft mit seinem Enkel am Bahnhof spazieren. Und dabei schauen sie ab und an in das Video-Reisecenter. „Unser Bahnhof ist wirklich ein Schmuckstück geworden, auch das ganze Umfeld ist einfach nur schön geworden“, sagt der Ruheständler.

Die Bahn hatte sich zu der Investition entschieden, nachdem die privaten Anbieter, die zuvor das Ticketgeschäft der Bahn übernommen hatten, das Handtuch geworfen hatten. Denn Gewinn war mit der Dienstleistung nicht zu erzielen.

Von Michael Prochnow