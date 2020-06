Digitalisierung an Nordwestmecklenburgs Schulen soll schneller vorankommen

Wismar/Grevesmühlen

Die Digitalisierung an den Schulen in Nordwestmecklenburg soll schneller vorankommen. Das hat der Kreistag am Donnerstagabend in Grevesmühlen beschlossen. Unter anderem soll nun geprüft werden, welche Probleme während der Schulschließungen in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Krise im Bereich des sogenannten E-Learnings – also des digitalen Lernens – aufgetaucht sind. Befragt werden sollen dazu Schüler, Lehrer, Eltern und das Kreismedienzentrum. Letzteres, das Pädagogen mit analogem und digitalem Material für den Unterricht versorgt, soll zudem mehr Personal bekommen.

„Der Kernpunkt des Antrages ist die Digitalisierung in den Schulen. Die wollen alle schon länger. Aber jetzt muss es flotter gehen“, sagt Bernhard Schubach von den Piraten. Quelle: Michaela Krohn

Bernhard Schubach (Piraten), der den Antrag zusammen mit dem sachkundigen Einwohner Carsten Dieste ( CDU) formuliert hat, erklärt: „Der Kernpunkt des Antrages ist die Digitalisierung in den Schulen. Die wollen das alle schon länger. Aber jetzt muss es flotter gehen.“ Durch die Corona-Krise seien die Defizite noch klarer geworden. Es könne laut Schubach nicht sein, dass in so einer Krisensituation teils Hausaufgaben per Post an die Schüler verschickt werde und dann vier Wochen lang nichts passiere. Das sei zwar nicht überall so gewesen, komme aber vor.

Zudem hat die Kreisverwaltung vom Kreistag den Auftrag bekommen, zu prüfen, ob und inwieweit Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden des Kreises an den Dienstleistungen zur Digitalisierung beteiligt werden können. Knifflig dabei: Der Kreis ist Träger der Gymnasien. Die Trägerschaft für Grund- und Gesamtschulen liegt bei den jeweiligen Städten und Gemeinden. „Es könnte doch sinnvoll sein, dass da eine Zusammenarbeit stattfindet“, sagt Bernhard Schubach jedenfalls.

Der Beschluss zu dem umfangreichen Antrag sei dringend gewesen. Schubach freue es, dass er mit großer Mehrheit auch von anderen Fraktionen angenommen wurde. Im Kulturausschuss wurde zuvor noch heftig diskutiert: „Wir brauchen die Power, das Kreismedienzentrum mit der nötigen Infrastruktur auszustatten.“ Möglich sei auch die Nutzung von externen Dienstleistern.

Die Evaluation der Befragung zu den Problemen während der Schließzeiten der Schulen könnte im Oktober abgeschlossen sein. Dann könnte mehr Schwung in die Digitalisierung der Schulen in Nordwestmecklenburg kommen.

Von Michaela Krohn