Die erste Bilanz war ernüchternd, von den Firmen und Einzelhändlern in Grevesmühlen hatte bis vor Kurzem noch nicht einmal die Hälfte einen eigenen Internetauftritt. Das soll und wird sich ändern. Denn mit dem für fünf Jahre angelegten Projekt „Digitale Stadt“ und dem Ausbau des Netzes „ Grevesmühlen erleben“ will die Stadt die Digitalisierung schneller vorantreiben. Die Internetseite ist seit einigen Monaten online und die ersten Ergebnisse sind sichtbar. So gibt es auf einer interaktiven Karte bereits zahlreiche Firmen und Einzelhändler mit ihren Öffnungszeiten und Angebote zu sehen. Das gibt es alles schon? Vielleicht, aber nicht auf einer Seite für eine einzige Kommune zusammengefasst.

„Unser Ziel ist es, dass die Nutzer künftig hier alle angebotenen Waren und Dienstleistungen online einsehen und bestellen können“, so Steffen Weihe, Projektleiter und IT-Experte. Das Netzwerk soll keine Konkurrenz zu Amazon und Co darstellen, es soll ein eigenen Netzwerk für Grevesmühlen werden. Und so unter anderem den Einzelhandel in der Innenstadt fit für die Zukunft machen. Angebote einsehen, auswählen und dann beim Händler des Vertrauens kaufen, das sei, so Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler, das Ziel.

Richtfunks in schwindelerregender Höhe setzen

Der Start für die letzte Bauphase zu einem WLAN auch im Gewerbegebiet Ost wurde jetzt am Montagmorgen gegeben. In 22 Metern Höhe begann Christopher Schröder von der Firma IT Service Schröder mit der Montage von drei Sektorantennen auf dem Wärmespeicher der Grevesmühlener Stadtwerke. „An Höhen wie diese bin ich schon von Arbeiten mit der Wemacom beim Setzen des Richtfunks gewöhnt“, so der IT-Fachmann, nachdem er mit der Hebebühne bis auf den Speicher gefahren war und zunächst die Lage inspizierte. Die Antennen sollen Signale an die an 14 Straßenlampen in diesem Gebiet angebrachten Access-Points senden, über die dann die komplette Netzverbindung hergestellt wird. Außerdem mussten nicht nur diese, sondern alle Straßenlampen im Gewerbegebiet mit Kabeln extra miteinander verbunden werden.

Neben der schon mit viel Aufwand betriebenen Montage der Sektorantennen haben Christopher Schröder und sein Mitarbeiter Robert Voß auch in den kommenden Tagen und Wochen einiges zu tun. Dazu gehören unter anderem der Einbau und das Einrichten eines zusätzlichen Servers bei den Stadtwerken sowie das Verlegen der Kabel von den Antennen zu den Geräten.

Eine Stunde kostenlos im Netz surfen

„Ende Oktober könnte dann das WLAN-Netz im Gewerbegebiet Ost stehen“, erklärt Steffen Weihe, Projektmanager Digitale Stadt Grevesmühlen. Davon würden Firmen und Kunden dieses Gebietes profitieren. Für jeweils eine Stunde können sie sich hier dann einloggen und kostenlos im Netz surfen. Das ist praktisch, wenn zum Beispiel in einem der dort ansässigen Autohäuser eine längere Reparatur ansteht oder der Besuch der Kfz-Zulassungsstelle etwas länger dauert.

Die Gesamtkosten für das neue WLAN belaufen sich nach Angaben von Weihe auf etwa 50 000 Euro. Die Stadtwerke müssen diese Summe aber nicht allein aufbringen. Denn dafür gibt es im Rahmen von „Smart Cities“ – Grevesmühlen ist eine von 13 Städten des bundesweiten Modellprojektes – eine Förderung durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

