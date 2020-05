Grevesmühlen

Was hat das Entwässerungsprojekt in der Schweriner Landstraße rund um das Piraten-Open-Air-Gelände mit der Jugendarbeit in Grevesmühlen zu tun? Überhaupt nichts, jedenfalls nicht direkt. Indirekt allerdings waren die Arbeiten an der Regenentwässerung der Grund dafür, dass die Dirt-Bahn an der Sandstraße entstanden ist in den vergangenen Tagen. Die Stadt plant auf der ehemaligen Müllkippe zwischen den Garagen und den Gärten ein Areal, auf dem sich Kinder und Jugendliche mit ihren Fahrrädern austoben können. Ein Rundkurs für Mountainbikes gehört ebenso dazu wie eine gigantische Buckelpiste. Die ist bereits fertig. Und der Boden dafür stammt von den Erdarbeiten in der Schweriner Landstraße. Dort haben Bagger ein großes Regenrückhaltebecken gegraben, das dafür sorgen soll, dass Überschwemmungen wie im Juni 2019 nicht mehr vorkommen. Der Boden dafür wurde für den Bau der Buckelpiste verwendet – zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nennt man so etwas.

Lesen Sie dazu auch:

Anzeige

So sieht das ganze Konzept der Dirt-Bahn in Grevesmühlen aus.

Weitere OZ+ Artikel

Von Michael Prochnow