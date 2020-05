Dirt-Bahn in Grevesmühlen wächst – Spielwiese für Montainbiker

Höher, schneller, weiter – was bei Olympia funktioniert, gilt auch für Kinder und Jugendliche auf ihren Fahrrädern. Die Stadt Grevesmühlen hat begonnen, an der Sandstraße ein Areal herzurichten, auf dem sich der Nachwuchs legal austoben kann. Dirt-Bahn heißt das Projekt auf der ehemaligen Müllkippe.

