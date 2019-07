Grevesmühlen

Eine Aussage von AfD-Fraktionschef Christoph Grimm sorgt für Wirbel in der Kreispolitik von Nordwestmecklenburg. Grimm hatte eine Erklärung von Kreistagspräsident Klaus Becker ( CDU) kritisiert, der im Zusammenhang mit dem Beschluss zur Anhebung der Fraktionszuschüsse betont hatte, dass sämtliche Fraktionen an der Beratung dazu beteiligt worden seien. Das, so Grimm, habe nicht den Tatsachen entsprochen. Die AfD hätte nicht an den Beratungen teilgenommen. Wenn dem so gewesen wäre, dann hätte die Alternative für Deutschland sich bereits im Vorfeld gegen diese Anhebung gewehrt. So habe er erst durch eine Tischvorlage von dem Beschluss erfahren. Das schildert er in einem Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG, der entsprechende Artikel erschien am 15. Juli.

Christoph Grimm, AfD Fraktionsvorsitzender und MdL Quelle: Michael Prochnow

Nun stellt sich allerdings heraus, die AfD ist durchaus an der Beratung beteiligt gewesen. Allerdings hatte nicht Fraktionschef Christoph Grimm daran teilgenommen, sondern einer seiner insgesamt vier Stellvertreter, Dietmar Lehmann aus Boltenhagen. Aus dem Protokoll der Kreistagssitzung geht zudem hervor, dass der Beschluss zur Änderung der Hauptsatzung, der die Anhebung der Zuschüsse beinhaltet, lediglich mit einer Gegenstimme abgesegnet wurde – und die kam nicht aus den Reihen der AfD. Wie also kommt Christoph Grimm zu der Aussage, dass seine Partei bei den gemeinsamen Beratungen ausgeschlossen worden sei?

Man müsse, so teilt Christoph Grimm auf Nachfrage hin mit, zwei Vorgänge auseinanderhalten. Und zwar: „Den Gesprächstermin mit allen designierten Fraktionsvorsitzenden im Beisein von Herrn Becker. Da war Herr Lehmann für die AfD dabei. Es wurde im Wesentlichen aber nur über die Besetzung der Ausschüsse diskutiert und gemeinsame Lösungen wurden auch gefunden. Die Erhöhung der Fraktionszuwendungen war zwar auch kurz Thema, es wurden bei diesem Termin aber keine Beschlüsse dazu gefasst oder gemeinsame Anträge formuliert.“ Den Antrag selbst, der auf der konstituierenden Sitzung des Kreistages vorgelegt worden sei, hätten die Fraktionen ohne die AfD aufgesetzt. „Der Antrag wurde für die AfD-Abgeordneten völlig überraschend am Tage der Konstituierung als Tischvorlage präsentiert.“ Und warum hat die AfD dann geschlossen für den Antrag gestimmt? Laut Grimm sei seine Fraktion davon ausgegangen, dass es keine Anhebung der Fraktionsbezüge geben würde, da dies im Vorfeld nicht besprochen worden sei. Eine Prüfung der Tischvorlage habe in der kurzen Zeit vom Beginn der Sitzung bis zur Abstimmung nicht mehr stattfinden können.

Christian Albeck (SPD) Quelle: Jürgen Lenz

Entsprechende Kritik kommt nun aus den Reihen der SPD: „Die AfD-Fraktion hat geschlossen zugestimmt. Bereits im Vorfeld der Sitzung haben sich die Vertreter der Fraktionen, hier saß auch die AfD mit am Tisch, auf diese moderate Erhöhung geeinigt“, kommentiert SPD-Fraktionschef Christian Albeck die Aussagen der vergangenen Tage. Und: „Wenn die AfD der Meinung ist, dass sie keine hauptamtlichen Strukturen für ihre Fraktionsarbeit benötigt, dann kann sie darauf auch verzichten. Denn nicht verbrauchte Mittel der Fraktion werden an den Kreis zurückgegeben. Allerdings erhält der Fraktionsvorsitzende in diesem Fall einen Aufschlag von 50 Prozent auf seine Aufwandsentschädigung. Bleibt abzuwarten, ob der Fraktionsvorsitzende Herr Grimm darauf verzichtet.“

Michael Prochnow