Diskussion um Amazon in Nordwestmecklenburg: Segen oder Fluch für die Menschen in der Region?

Nach dem grünen Licht der Kommunalpolitiker für die Ansiedlung des Internetriesen Amazon in Nordwestmecklenburg flammt eine Diskussion um Nutzen und Schaden für die Region auf. Am Montag haben die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl auf einer vierstündigen Sitzung die Weichen gestellt für die Ansiedlung von Amazon und drei weiterer Großinvestoren in einem geplanten Gewerbegebiet an der A 20. Amazon stellte seine konkreten Pläne für ein Logistikzentrum unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor. Es soll sechs Hektar groß werden. Projektentwicklung ist ein Unternehmen in Singapur.

OZ-Leserin Beate Falkner aus Upahl sieht das Vorhaben kritisch. Sie meint: „Nach der Wende kamen die Investoren ja noch aus den alten Bundesländern und haben Objekte wie die Malzfabrik für eine symbolische D-Mark bekommen, Fördergelder abgegriffen und, als nichts mehr zu holen war, für viel Geld wieder zurückverkauft. Heute kommen die Investoren aus Asien, das Schema ist aber wahrscheinlich das gleiche.“ Ein Eintrag ins Schwarzbuch der Steuerzahler sei bereits sicher. Die Hoffnung der Leserin aus Upahl: „Vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der die Größe hat und zugibt, dass schnelles Geld kein Grund dafür sein kann, unsere mecklenburgische Heimat zu verscherbeln, und diesen Unfug stoppt.“

Woran die Ansiedelung doch noch scheitern könnte: Die Kommunalaufsicht des Landkreises nimmt den Vertrag für das Großgewerbegebiet noch unter die Lupe. Wie Fachdienstleiter Yann-Christoph Collin erklärt, sei die Zustimmung des Kreises unter anderem an die Auflage geknüpft, dass dort eine entsprechende Anzahl an Arbeitsplätzen entstehen muss.

Viele Einzelhändler im Norden warnen vor möglichen Folgen einer Ansiedelung von Amazon. Sie fürchten um ihre Geschäfte und die Jobs von Mitarbeitern. Auch werde es eine Art Wettrennen um Arbeitskräfte in der Region geben, unter dem einheimische Betriebe leiden würden.

Der Grevesmühlener Wirtschaftsrat Norbert Duwe sieht die geplanten Ansiedelungen positiv. Er meint: „Wir profitieren eindeutig von diesen Plänen. Denn mit den Industriebetrieben vor der Haustür bedeutet das für Handwerker und andere Firmen auch zusätzliche Aufträge.“ Einen Konkurrenzkampf um Arbeitskräfte gebe es bereits seit Jahren. Die Wirtschaft in der Region sehe er als so stark ein, dass sie die neue Herausforderung bewältigt. Das sehen einige Firmeninhaber vor Ort allerdings anders.

Von Jürgen Lenz