Debatte in Ortsteil - Keiner will sie vor der Tür: Wo sollen die Container in Kleinfeld hin?

Umstritten ist der Standort von Wertstoffcontainern in Kleinfeld, einem Ortsteil von Schönberg (Nordwestmecklenburg). Einwohner des Dorfes und Stadtvertreter diskutieren darüber, wo die Container künftig stehen sollen.