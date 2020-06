Diskussion um Silvesterknaller: Boltenhagener wünschen sich weniger Feuerwerk

Boltenhagen

Der Jahreswechsel ist schon ein halbes Jahr her, aber am Strand von Boltenhagen lassen sich immer noch Reste des Silvesterfeuerwerks finden. Vor allem die Plastikkappen, die auf der Raketenspitze und als Transportschutz für die Zündschnur angebracht sind, liegen überall an der Küste.

„Wo der Strand gereinigt wird, fällt es nicht so auf, aber im Naturschutzgebiet, wo das Seegras liegen bleibt, sieht man die Plastikkappen jetzt noch“, sagt Günther Stadler, Gemeindevertreter für die Grünen in Boltenhagen. Er hat selber nach dem Jahreswechsel begonnen, die Reste des Feuerwerks im östlichen Ortsteil Tarnewitz am Strand einzusammeln. Sie verfangen sich im Seegras, sind lange im Wasser und werden irgendwann an den Strand gespült. Bis heute sind einige Beutel voller Plastikteile zusammengekommen.

Anzeige

Die Plastikkappen von Silvesterraketen hat Günther Stadler in Boltenhagen am Strand eingesammelt. Quelle: Günther Stadler

Weitere OZ+ Artikel

Antrag auf Feuerwerksverbot

Wie Stadler haben auch Andrea Anhäuser und Brigitte Liebert das Problem erkannt. Die beiden Frauen unterstützen den Antrag, den Grüne gemeinsam mit der Wählergemeinschaft FUB gestellt haben. Darin fordern sie, Silvesterfeuerwerke im Ostseebad sehr einzuschränken oder ganz zu verbieten.

Ausschüsse sollen Thema diskutieren

„Dieser Antrag wurde bisher wegen der Corona-Zeit noch nicht in Ausschüssen besprochen. Es soll aber auch nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Stadler. Im Bauausschuss und im Kurbetriebsausschuss soll diskutiert werden, ob ein Feuerwerksverbot gewünscht und umsetzbar ist. Die Kontrolle von bestehenden Verboten durch Gesetze zum Silvesterfeuerwerk scheint kaum durch die Behörden kontrollierbar zu sein. Darin sind sich Günther Stadler, Andrea Anhäuser und Brigitte Liebert einig.

Kritik wegen Lärm und Schmutz Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland‎ ( BUND) hat eine kritische Meinung zum Thema Feuerwerk: Feuerwerk zum Jahreswechsel ist in Deutschland Tradition geworden. Der Lärm gehört dazu, ist aber ein großes Problem vor allem für das Gehör von Tieren. Bei Haustieren fällt das noch auf, aber auch die vielen Wildtiere leiden unter dem Getöse. Starke Detonationen können ihren Orientierungssinn beeinträchtigen oder sogar Schockzustände bis hin zum Tod auslösen. Auch wird die Umwelt zu Silvester immens belastet: zum einen durch den zurückbleibenden Müll und zum anderen wegen des Rauchs, mit dem Böller und Feuerwerksraketen die Luft belasten. An keinem Tag im Jahr ist die Feinstaubbelastung höher als zu Silvester. Der Qualm enthält meist gesundheitsschädigende Stoffe wie Schwermetalle, die Atemwegserkrankungen und sogar Krebs auslösen können. Auch Wunderkerzen enthalten solche schädlichen Stoffe. Rund die Hälfte der hierzulande verschossenen Feuerwerkskörper wird aus China importiert, wo die Menschen oft unter schlechten gesundheitlichen und sozialen Bedingungen arbeiten müssen. Der lange Transportweg sorgt zudem für einen großen ökologischen Fußabdruck, der vermeidbar wäre.

Nach diesen Regeln gäbe es in Boltenhagen kaum Plätze, an denen Silvester Feuerwerk gezündet werden darf. Die notwendigen Abstände zu Reetdachhäusern, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen oder Stallanlagen würden schon einen Großteil der Fläche des Ostseebads abdecken, wurde in einer ersten Diskussion über den Antrag in der Gemeindevertretung gesagt.

Knallerei zumindest deutlich reduzieren

„Wir wollen keine Verbote überstülpen“, sagt Günther Stadler. „Ich kann auch verstehen, wenn Gäste in ihrem Silvesterurlaub nicht komplett auf ein Feuerwerk verzichten wollen. Das ist für einen Tourismusort auch wichtig.“ Aus Stadlers Sicht sollte die Knallerei zum Jahreswechsel aber deutlich reduziert werden.

„Es war am Silvesterabend auch nicht sicher“, sagt Andrea Anhäuser, die im Ortsteil Wichmannsdorf wohnt. „Wir sind durch den Ort in Richtung Strand gegangen und an einer dunklen Stelle ging plötzlich vor uns eine ganze Feuerwerksbatterie hoch“, berichtet sie. „Je näher wir dem Strand kamen, desto mehr wurde es. Sogar in den Dünen wurde Feuerwerk gezündet. Ich fand das richtig gefährlich“, sagt Anhäuser.

Zentrales Feuerwerk oder Lasershow

Sie ist der Meinung, dass ein zentrales Feuerwerk auf der Seebrücke oder eine Licht- und Lasershow, den Jahreswechsel auch zu einem besonderen Erlebnis machen kann. „Wir, die hier wohnen, haben auch ein Recht auf Silvester, es wird aber immer lauter und gefährlicher.“ Über eine Lasershow statt eines Feuerwerks hatte Günther Stadler bereits mit den Organisatoren des Vereinsfestes gesprochen, das im August stattfinden sollte. „Die wollten das ausprobieren. Das hätte ein Beispiel werden können“, so Stadler.

Aufklärung ist wichtig

Ausführliche Aufklärung der Urlauber darüber, wie viel Schmutz das Feuerwerk in der Natur hinterlässt und wie sich die Einheimischen fühlen, hält Andrea Anhäuser für eine Lösung. „So könnte man vielleicht das Verhalten der Gäste ändern. Man könnte sie schon bei der Buchung des Silvesterurlaubs darauf hinweisen“, sagt sie. „Ich fände es auch gut, wenn ein gemeinsames Konzept von Gemeinde, den Gastronomen und dem Ordnungsamt erarbeitet würde“, sagt Günther Stadler.

Er glaubt sogar, dass Boltenhagen bei bestimmten Urlaubern für den Jahreswechsel attraktiver würde, wenn dort nicht mit Feuerwerkslärm zu rechnen wäre. Das hatte auch eine OZ-Umfrage im März ergeben. Da äußerten sich Urlauber im Ostseebad positiv zu dem Vorschlag eines Feuerwerksverbots.

Lesen Sie auch

Von Malte Behnk