Dönkendorf

„Was für ein Aufwand für einen Abend!“ Anne Leibold war voll des Lobes nach dem Musiktheater in Dönkendorf. Monika von Westernhagen hatte zum 21. Mal dazu geladen. In diesem Jahr gab es mit „Natur – eine Liebeserklärung“ eine Ode an die Umwelt. Als Vorlage diente Jean Gionos „Der Mann, der Bäume pflanzte“ aus dem Jahr 1949.

„Ich kenne die Erzählung schon seit 30 Jahren“, erklärt sie. „Und jetzt endlich habe ich sie zum Leitfaden für das Musiktheater gemacht.“ Vor allem fasziniere sie an der Geschichte – am Samstag gesprochen von Christian Kaiser – dass der Mann, der Bäume pflanzte, einfach handelt, ohne Belohnung, Anerkennung oder die Frage nach dem Sinn.

Musikalische Umrahmung der Geschichte

Untermalt wurde der Abend mit Gesang von Monika von Westernhagen, Martina Schänzle und dem Dönkendorfer Chor, mit Improvisationen von Ilja Pril am Klavier, Bérengére Le Boulair an der Geige, Conny Bauer an der Posaune und Warnfried Altmann am Saxofon. Und: Monika von Westernhagen konnte Tänzerinnen aus Hamburg gewinnen.

Am Ende gab es großen Applaus für die etwa zweistündige Darbietung. Ute Hartrodt war bereits zum fünften Mal dabei. „Ich mag die intime Atmosphäre, den wunderschönen Park – es ist ein Geheimtipp, den ich gerne an Freunde weitergebe.“

Gesagt, getan. Und so reiste sie gemeinsam mit Jörgen Hansen-Ellenrieder, Anne Leibold, Helga Pahl und Anna Post an. Etwa 100 Gäste begrüßte die Hausherrin Monika von Westernhagen in ihrem Garten – und die meisten waren gewiss nicht das letzte Mal da.

Von Jana Franke