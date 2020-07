Dorf Mecklenburg/Jarmen

Der dreijährige Theo ist schwer krank. Er leidet an einem sehr seltenen Defekt des blutbildenden Systems: der septischen Granulomatose. Früher war sie tödlich, heute kann sie durch eine Stammzelltherapie geheilt werden. Darauf setzen die Eltern ihre große Hoffnung. Doch weder sie noch irgendjemand aus der Familie kann ihrem kleinen Sohn Stammzellen spenden. Theo ist auf eine Fremdspende angewiesen.

Deshalb appellieren seine Eltern an ihre Mitmenschen, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind: „Helfen Sie unserem Kind und lassen sich als Stammzellspender bei der DKMS registrieren.“ Unterstützt wird die Familie, die bei Jarmen im Landkreis Vorpommern-Greifswald wohnt, vom Bürgermeister der Gemeinde Dorf Mecklenburg. Burkhard Biemel ist der Patenonkel des kleinen Theo und war Trauzeuge seiner Eltern. „Ich habe mit Theos Vater über zehn Jahre gemeinsam bei der Bundeswehr gedient“, sagt Biemel, der in Moidentin zu Hause ist.

Der 54-Jährige rührt jetzt im Mecklenburger Teil des Landes fleißig die Werbetrommel. Schließlich sollen sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Nur so kann die berühmte „Nadel im Heuhaufen“ gefunden werden. Eine Stammzelltransplantation ist die einzige Chance des kleinen Theos auf eine normale Kindheit und ein normales Leben.

Registrierung ist einfach und schmerzlos

„Die Registrierung ist nicht nur ganz einfach, sondern auch kostenlos und schmerzlos“, sagt Burkhard Biemel. Er hat sich bereits vor 15 Jahren registrieren lassen. Die einzige Mühe: Im Internet muss auf www.dkms.de/theo das Registrierungsset angefordert werden.

Burkhard Biemel Quelle: privat

Per Post kommt dann ein Set mit drei Wattestäbchen und einer genauen Anleitung nach Hause. Mit den Wattestäbchen wird ein Wangenschleimhautabstrich gemacht. Dann werden sie samt ausgefüllter Einverständniserklärung an das DKMS-Labor in Dresden geschickt.

Gewebemerkmale müssen übereinstimmen

Hier wird festgestellt, ob die Gewebemerkmale zwischen Spender und Patient übereinstimmen. Das ist entscheidend für eine erfolgreiche Übertragung von Stammzellen. Bei Nichtverwandten ist dies äußerst selten, da inzwischen über 17 000 verschiedene Gewebemerkmale bekannt sind, die in zig Millionen Kombinationen auftreten können.

„Die Stammzellspende ist heute ebenfalls meist unkompliziert“, wirbt Burkhard Biemel um Hilfe für sein Patenkind. „In rund achtzig Prozent der Fälle werden die Stammzellen aus dem Blut entnommen. Es ist keine Operation notwendig.“

Wegen Corona ist Registrierungsaktion online

Üblicherweise wird eine Registrierungsaktion als Großveranstaltung vor Ort durchgeführt. Auch Theos Familie, ihre Freunde und die DKMS hatten das eigentlich geplant. Durch die Corona-Pandemie ist sie jedoch nicht möglich. So wurde diese Online-Aktion ins Leben gerufen. Die DKMS hat mit www.dkms.de/theo einen individuellen Link erstellt, der über alle Kanäle, Netzwerke und weitere Verbreitungsmöglichkeiten geteilt werden kann. Das haben in der Heimat des kleinen Jungen unter anderem auch schon Jan „Monchi“ Gorkow, der Sänger der bekannten Band Feine Sahne Fischfilet, und die Freiwillige Feuerwehr Jarmen getan.

„Wir sind selbst bereits seit Jahren bei der DKMS registriert und würden sofort einem anderen Menschen helfen“, bittet Theos Mutter Martina um Hilfe für ihr Kind. „Theo hat noch sein ganzes Leben vor sich und sollte dies ohne massive Einschränkungen genießen können. Ein kleiner Moment der Registrierung kann ein ganzes Leben für Theo bedeuten“, sagt sie.

Kleiner Splitter wurde lebensgefährlich für Theo

Im vergangenen Herbst musste die Familie viele Wochen auf der Intensivstation um Theos Leben bangen. Der Junge hatte sich einen Splitter eingefangen. Eine Blutvergiftung war die Folge, die fast zum Multiorganversagen geführt hatte. Heute wissen seine Ärzte und Familie, dass eine septische Granulomatose die Ursache dafür war und so etwas jederzeit wieder passieren kann, wenn Theo keinen passenden Stammzellspender findet.

Trotz allem haben sie Spaß miteinander: Mutter Martina mit ihrem Sohn. Quelle: privat

„Für uns ist die Welt zusammengebrochen, als wir erfahren haben, was Theo hat und welche Auswirkungen das für sein und für unser Leben hat“, berichtet die Mutter. Seit der Blutvergiftung ist Theo ständig zu Hause, wird von den Eltern und seiner großen Schwester abwechselnd betreut. Die Familie lebt zurzeit sehr isoliert, um nicht zu riskieren, dass sich Theo Bakterien und Pilze einfängt. Die kann sein kleiner Körper aktuell nicht abwehren. „Wir ziehen uns jedes Mal um, sobald wir von außerhalb kommen. Außerdem müssen wir regelmäßig nach Berlin in die Immunologie der Charité fahren“, berichtet Theos Mama vom neuen Alltag.

Aktion kommt auch andere Patienten zugute

Ihr Sohn muss Medikamente zur Prophylaxe nehmen. Ohne eine Transplantation wird dies lebenslang notwendig sein, was den Körper auf Dauer extrem schädigt. „Alle paar Jahre müssten wir mit schwerwiegenden Komplikationen rechnen. Natürlich ist das für die gesamte Familie sehr belastend.“

Und wenn nicht Theo mithilfe dieser Online-Aktion einen passenden Stammzellspender findet, dann „gibt es noch ganz viele andere Menschen, die ihn dringend benötigen“, denkt seine Mutter auch an andere Patienten und appelliert: „Bitte lassen Sie sich bei der DKMS registrieren.“

Von Haike Werfel