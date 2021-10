Dorf Mecklenburg

Ihre Mecklenburger Tracht ist ein Mix der Gadebuscher, Rehnaer und Schönberger Trachten. Stolz wandern die zwei Trachtenträgerinnen über das Gelände des Kreisagrarmuseums in Dorf Mecklenburg. Es hatte hatte am vergangenen Wochenende drei große Themen: Landwirtschaft, Jagd, Wild.

Zum dritten Mal wurden hier die Wildwochen eröffnet und die beiden Trachtenträgerinnen Christa Voß (78) und Edda Mohnke (58) hatten die Ehre, dem Landrat Tino Schomann (CDU) ihre Erntekrone im Auftrag des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg zu überreichen. „Wir gehören zum Landfrauenverein Maurine-Radegast. Das liegt bei Schönberg“, erklären die beiden. „Es gibt im Kreisverband zehn Landfrauenvereine. Eine Gruppe muss sich immer bereiterklären, die Erntekrone zu binden. Diesmal haben wir das übernommen.“

Viel Arbeit steckt in der Erntekrone

Sechs bis acht Frauen haben da mitgemacht, erzählen sie, und das es viel Arbeit war. Alle vier Getreidesorten, also Weizen, Gerste, Roggen und Hafer müssen in dieser Krone zu finden sein. Die Ähren mussten geschnitten, getrocknet und gebunden werden. „Die Arbeit ist aber auch gemütlich. Es gibt Kaffee und Kuchen zwischendurch und wenn die Krone als Letztes mit Schleifen in den Mecklenburgfarben gekrönt ist, dann gibt es einen selbstgemachten Eierlikör für alle, damit die Körner nicht rausfallen.“

So war also die Übergabe der Erntekrone neben der Eröffnungsandacht der erste Höhepunkt am Wildwochen-Wochenende. Dazu berichtete der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Daniel Bohl von einer durchschnittlichen Ernte in diesem Jahr. Das Korn sei etwas zu leicht gewesen als Brotgetreide. Die Qualität lag auf der untersten Stufe. Dennoch seien die Landwirte insgesamt zufrieden.

Kunden kaufen nur ein Kilo Wildfleisch pro Kopf

Viele Besucher waren gekommen, um zu schauen, mitzumachen, Leute zu treffen, zünftig Mittag zu essen und natürlich Geschlachtetes zu kaufen. Wild selbstverständlich, wie es sich für die Wildwochen gehört. Dazu erfuhren Interessierte vom Vorsitzenden des Kreisjagdverbandes Renee Pollak und seiner Mitarbeiterin Julia Blau Neuigkeiten.

Man sei bemüht, mehr einheimisches Wildfleisch in den Supermärkten und Restaurants für die Bevölkerung bereitzustellen. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Wildfleisch liege in Deutschland derzeit bei nur einem Kilogramm. Zum Vergleich: Bei Fisch seien das 14 Kilogramm. Der Kreisjagdverband entwickelt deshalb eine Plakette, an der man im Supermarkt erkennen könne, dass dieses Wildfleisch aus heimischen Wäldern komme. Auch gab Pollak noch einige Tipps zur Zubereitung von Wild, wobei die Zuhörer erstaunt feststellten, dass Salz und Pfeffer schon fast reichen.

Jäger stellten Wildschweinsuchhunde vor

So lernten die Besucher eine ganze Menge am vergangenen Wochenende. Beim Falkner Reinhard Eggert aus Zapel zum Beispiel hörten sie von der Gefährdung der Greifvögel etwa dem Wüstenbussard. Der ASP-Jagdhundegruppe des Kreisjagdverbandes stellte Hunderassen vor, die für die Bekämpfung beziehungsweise zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest als Wildschweinsuchhunde eingesetzt werden. Nicht nur für Kinder war das Infomobil des Kreisjagdverbandes mit seinen ausgestopften Wildtieren interessant. Sylvia Uhlmann, stellvertretende Leiterin des Hegerings Gägelow, betreute diesen Stand, der sich gern für die Öffentlichkeitsarbeit ausgeliehen werden kann.

„Etwa dreißig verschiedene Anbieter mit ihren Ständen haben wir wieder gewinnen können“, informiert Dr. Björn Berg, der Leiter des Kreisagrarmuseums Dorf Mecklenburg und Organisator der 3. Wildwochen. „Im letzten Jahr war es sehr kompliziert, die Wildwochen unter Coronabedingungen durchzuführen. Heute geht es schon leichter. Die Leute kennen die 3Gs und halten sich daran.

Ich habe diesmal auch den Eindruck, dass mehr Jäger mit einbezogen sind. Ein Höhepunkt ist die Demonstration der Kitzrettung per Drohnen als ein ganz aktuelles Thema. Dass der Bauernverband die Erntekrone hier bei uns an den Landrat übergeben ließ, dafür sind wir auch sehr dankbar.“ Rundum, die Wildwochen erfuhren einen ganz tollen Auftakt und waren sehr gut besucht.

