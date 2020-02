Dorf Mecklenburg

Wenn „Caracho“ seine Ohren aufstellt, dann sieht sein Kopf aus wie der einer Fledermaus. Das liegt an seinen großen Ohren. Eine große Klappe hat der weiß-braune Mischlingsrüde auch – zumindest wenn er eingesperrt auf fremde Leute trifft. Dann fängt „Caracho“ an zu bellen.

„Aber das geht schnell wieder vorbei“, weiß Tierpfleger Carsten Gums aus Erfahrung. Sobald sich Menschen mit dem Hund beschäftigen, schließe der sie schnell ins Herz – so wie Carsten Gums. Er verbringt im Tierheim Dorf Mecklenburg viel Zeit mit „Caracho“ und hofft, dass der Vierbeiner endlich ein Zuhause findet. „Er soll es noch mal schön haben in seinen letzten Jahren“, betont er.

Mit einem Jahr im Tierheim Berlin

„Caracho“ ist ein Hunde-Senior und mittlerweile zehn Jahre alt. Das Traurige ist: Seit er klein war, lebt er in Tierheimen. „So ein Schicksal gibt es nur selten, die meisten Tiere werden irgendwann vermittelt“, sagt Doreen Kuhn. Sie leitet das Tierheim in Dorf Mecklenburg. Dort ist „Caracho“ inzwischen seit 2014 Dauergast.

Zuvor ist er in zwei anderen Tierheimen untergebracht gewesen: Als er ein Jahr alt ist, wird er in einer Berliner Einrichtung abgegeben – warum, das ist aus seiner Akte nicht ersichtlich. Die ist aber sehr viel dicker als bei den anderen Hunden, „weil ,Caracho’ schon so lange betreut wird“, erklärt Doreen Kuhn.

Von Berlin aus kommt der Pointer Mischling dann ins Tierheim Schlage bei Rostock. Dort sieht ihn Carsten Gums: „Er saß ganz alleine in einer Ecke“, erinnert er sich zurück. Der Anblick habe sein Herz gerührt, deshalb nimmt er ihn mit nach Dorf Mecklenburg. „ Tierheime tauschen öfter Hunde aus“, erklärt er. So sei es auch 2014 gewesen.

Kurze Zeit bei drei Familien gelebt

Im Oktober desselben Jahres wird „Caracho“ vermittelt. Doch schon nach wenigen Monaten gibt ihn das Paar, das ihn aufgenommen hat, wieder zurück. „Die Frau wollte einen Hund, der Mann nicht, deshalb hat er sich auch nicht mit ihm beschäftigt“, berichtet Carsten Gums. Auch zwei andere Vermittlungen (2015 und 2016) klappen nicht und sind nur von kurzer Dauer.

Das Problem ist: „Caracho“ mag nicht in lauten Gegenden wie Städten unterwegs sein. Dann wird er aggressiv und bellt laut. „Aber draußen auf dem Land, wo es ruhig ist, ist er ein lieber Hund“, versichert Carsten Gums. Vor Kurzem habe er einen Kumpel in Berlin besucht und „Caracho“ dort an einem See umherlaufen lassen. „Er hat sich dort total wohlgefühlt und ist Kindern und anderen Hunden friedlich begegnet“, berichtet er und zeigt als Beweis einige Videos, die er dort aufgenommen hat.

In großen Räumen fühlt er sich wohl

Auch das für „Caracho“ fremde Hotel-Personal hätte ihn sofort streicheln können, ohne angebellt zu werden. „Er ist ruhiger, wenn er in großen Räumen unterwegs ist, in kleinen Zimmern mag er es nicht so, die erinnern ihn wohl an seinen Käfig“, vermutet Carsten Gums. Er möchte „Caracho“ endlich in gute Hände abgeben. Am besten an jemanden mit Grundstück auf dem Land. Frauen mag der temperamentvolle Hund auch gern. „Er kann Stunden alleine gelassen werden, außerdem ist ,Caracho‘ stubenrein und kastriert“, macht der Tierpfleger Werbung für einen seiner Lieblinge in Dorf Mecklenburg.

Der Mischling gehe baden, spiele gerne Ball und läuft neben dem Fahrrad her. Bevor er vermittelt wird, sollten die Interessenten eine Eingewöhnungsphase einplanen, die Tier und Mensch besser zusammenbringen soll. Schließlich kennt „Caracho“ bislang nur Tierheime. Auch Carsten Gums steht mit Rat und Tat zur Seite.

Hier können sich Interessenten melden

Wer Interesse an dem temperamentvollen Rüden hat, kann sich telefonisch im Tierheim melden unter der Telefonnummer 03841 / 79 01 79.

Spenden erwünscht Um den Betrieb aufrecht zu erhalten ist das Tierheim Dorf Mecklenburg auf Spenden angewiesen – hier die Bankverbindung: Empfänger Tierheim Dorf Mecklenburg, Konto bei der Sparkasse Mecklenburg Nordwest, IBAN: DE71140510001200000354, BIC: NOLADE21WIS Auch Sachspenden werden entgegengenommen. Feuchtfutter, Körbchen und Fressnäpfe werden gebraucht genau wie Stroh- und Heuballen, Gemüse für die Nagetiere, Bälle für die Hunde, Hundehütten oder Zwingerteile oder Werkzeuge.

