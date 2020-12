Dorf Mecklenburg

Eine Ährenspirale weist den Ankommenden auf dem Parkplatz den Weg zum Kreisagrarmuseum. Mit gelber Fahrbahnmarkierungsfarbe hat sie die Künstlerin auf den grauen Beton sprühen lassen. „Ähren sind das älteste Symbol für die Landwirtschaft“, begründet Juliane Laitzsch ihre Wahl. Die 56-Jährige aus Carlow bei Gadebusch freut sich, dass sie den Wettbewerb gewonnen und den Auftrag für die „Kunst am Bau“ erhalten hat.

Attraktive Wandarbeit zur Flächenentwicklung

Künstlerin Juliane Laitzsch vor ihrer Wandarbeit im Flur vom Foyer zur Ausstellungshalle. Quelle: Haike Werfel

Der ist in diesem Jahr in Form eines Anbaus aus Holz und Glas ans Museumsgebäude errichtet worden. Auf der knapp 70 Quadratmeter großen Nutzfläche sind ein moderner Eingangsbereich mit Museumsshop sowie zwei Büros entstanden. Ein breiter einladender Flur verbindet das Foyer mit der Ausstellungshalle.

Diesen Übergang hat die Künstlerin attraktiv gestaltet und eine zehn Meter lange Wandarbeit zur Flächenentwicklung geschaffen, wie sie in der Ausstellung unter anderem thematisiert wird: von der Bodenreform zur Gründung von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. In diesem Prozess entstanden aus kleinen Flächen große. Das stellt Juliane Laitzsch mit gelben und schwarzen Flächen dar. „Sie hat den Eingangsbereich mit ihrer Kunst aufgewertet“, würdigt Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) zur Einweihung.

Foyer mit Verkaufstresen und Museumsshop

Die fand wegen Corona im Freien und mit Abstand statt. Das Foyer mit Verkaufstresen und Museumsshop sei ein vorweihnachtliches Geschenk an die Besucher, sagte die Landrätin. Nur die Museumsbesucher können es jetzt nicht nutzen. Denn das Kreisagrarmuseum ist coronabedingt seit Anfang November, mit Beginn des Teil-Shutdowns, geschlossen. Und das wird es noch eine ganze Zeit bleiben.

Direktor und Mitarbeiter erhalten neue Büros

Nichtsdestotrotz freuen sich die Mitarbeiter um Museumsdirektor Dr. Björn Berg über ihre verbesserten Arbeitsbedingungen. Neben dem Raum für den Chef, der auch für Beratungen genutzt wird, haben zwei Mitarbeiterinnen ein neues Büro erhalten. Somit wurde die Verwaltung jetzt an diesem Standort konzentriert. Die Wege zum alten, rund 300 Meter entfernten Gebäude an der B 106 gehören der Vergangenheit an. „Das erleichtert die Arbeit“, erklärt der Museumsdirektor.

Verwaltungsgebäude an B 106 wird Schaudepot

In besagtem Gebäude möchte er das Schaudepot und die Bibliothek des Museums unterbringen. Zudem ist hier ein Arbeitsplatz für die Digitalisierung und Archivierung sowie ein kleines Besprechungszimmer vorgesehen. „Unsere Bücher wollen wir gerne Studenten der Uni Rostock zugänglich machen“, wünscht sich Björn Berg.

Das sei schon der Traum seines Vorgängers Falko Hohensee gewesen. Von dem langjährigen Museumsleiter, der im Herbst 2017 in den Ruhestand verabschiedet wurde, stammt auch die Idee mit dem Foyer. Sie ist aus dem Jahr 2015.

Museumspädagogin erhält Raum neben altem Eingang

Vom neuen Eingangsbereich führt der Flur an dem ehemaligen Kassenraum vorbei. Das ist der neue Arbeitsplatz der Museumspädagogin Birgit Bruhs. Sie wird in den nächsten Wochen Bilder und Führungen durchs Museum digitalisieren, berichtet der Direktor. „Wir arbeiten an einer neuen Internetseite und werden außerdem überlegen, in welcher Form wir künftig das Museum leben werden. Große Veranstaltungen wie einst sind nicht mehr möglich.“

Bauvorhaben wurde mithilfe von Fördermitteln finanziert

Der Museumsanbau nach dem Entwurf von Diplomingenieur Heinz-Josef Polzer aus Nevern hat insgesamt 242 028 Euro gekostet. Die Hälfte davon hat die Europäische Union aus dem Eler-Programm zur Entwicklung der ländlichen Region gefördert.

Ein Zuschuss von 12 000 Euro für die Inneneinrichtung kam aus dem Soforthilfeprogramm für Heimatmuseen sowie 4000 Euro zahlt der Landkreis für Möbel. Das Projekt der Künstlerin hat das Kultusministerium mit 7000 Euro unterstützt. Nicht zuletzt stehen noch 6000 Euro für die Wegepflasterung bereit, die Mitte Januar beginnen soll.

