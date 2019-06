Dorf Mecklenburg

Oft ranken sich um historische Orte viele Geschichten und Sagen. Das ist auch bei der „Mikelenburg“ in Dorf Mecklenburg der Fall. Sigrid Kaßbaum ließ sich von der ersten lübischen Siedlung und von der Mikelenburg inspirieren, versetzte sich geistig einige Jahrhunderte zurück und überlegte, wie das Leben damals wohl ausgesehen haben könnte. Heute sagt man, „Das Leben schreibt Geschichten“. Welche Geschichten hat das Leben im Mittelalter auf der Mecklenburg wohl geschrieben? Mit dieser Frage startete die Autorin aus Elmshorn ihr Buchprojekt. Herausgekommen ist ein zweiteiliger Roman mit dem Titel: „Kampf um Lübece“. Daraus liest Sigrid Kaßbaum am Donnerstag, dem 13. Juni, in der Museumshalle des Kreisagrarmuseums in Dorf Mecklenburg. Beginn ist um 19 Uhr.

Die Geschichte handelt von dem Obodritenfürsten Heinrich, dessen Vater Gottschalk ermordet wurde. So bricht er auf, um die Mörder zu finden und seinen Vater zu rächen. „Wir sind gespannt darauf zu erfahren, wie das Leben in unserem Dorf wohl ausgesehen und was die Menschen beschäftigt hat“, lädt Museumsdirektor Dr. Björn Berg zur Lesung ein.

OZ