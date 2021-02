Dorf Mecklenburg

Wie heißt es doch so schön: Das Internet ist der Flurfunk der Welt. Das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg hat namentlich deutschland-, ja sogar weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. Bei Google eingegeben, gibt es etwa 6680 Ergebnisse. Eines davon führt seit Neuestem zu einer komplett neu gestalteten Internetseite des Museums (www.kreisagrarmuseum.de). Aussehen schafft eben Ansehen.

Seit Monaten haben Museumsleiter Dr. Björn Berg und sein Kollegium darauf hingearbeitet und mit Webdesignerin Katrin Lange eine Fachfrau ins Boot geholt, die die neuen Designideen in Form goss. „Unser Ziel war es, die Informationen übersichtlicher zu gestalten, so dass Suchende schneller fündig werden“, erklärt Berg. Vor allem sei die neue Seite handyfreundlicher und solle zudem noch detaillierter als zuvor informieren.

Nutzer bekommen Informationen zur Entstehung des Kreisagrarmuseums, zu angebotenen Führungen, zu Veranstaltungen – wenn die auch in Zeiten von Corona momentan begrenzt ausfallen – und die Seite führt zu Fernseh- und Radiobeiträgen über die Einrichtung.

Angesprochen fühlen sollen sich mit der neuen Website aber längst nicht nur Erwachsene. Die Museumskuh „Berta“ lädt nämlich unter dem Stichwort „Kindermu(h)seum“ auch die Jüngsten ein, einen Blick auf die Seite zu werfen. Da sich das niedliche Maskottchen bestens im Museum auskennt, weiß sie natürlich auch einiges zu den einzelnen Ausstellungsstücken zu erzählen. Außerdem lädt sie zum Rätseln, zum Singen und sogar zum Zubereiten von Speisen ein. Kleiner Tipp der OZ: Die Sahnebonbons sind der Hit.

„Um die Seite für Erwachsene und Kinder auf Dauer interessant zu gestalten, tauschen wir regelmäßig Beiträge, Rezepte, Lieder und Rätsel aus. Damit laden wir die Nutzer ein, öfter auf unsere Seite zu schauen“, verrät Dr. Björn Berg.

Das Museum darf derzeit keine Gäste empfangen. Umso schöner, sich mit mehreren 360-Grad-Rundum-Blicken, die auf der Internetseite geboten werden, virtuell auf die Zeit nach Corona einzustimmen. Und wer – vor allem von den Kleinen – die Zeit gar nicht mehr abwarten kann, bis das Museum wieder seine Türen öffnet, bekommt die Möglichkeit, Kuh „Berta“ eine E-Mail zu schreiben. Sie verspricht sogar, eine Antwort zu geben.

Wie ist früher die Kleidung gewaschen worden? Was haben Oma und Opa als Kinder gern gegessen? Was ist eine Milchzentrifuge und ein Dreschflegel? Wie heißt es doch so schön: Wer suchet, der findet. Und wer weiß, wo er suchen muss, der findet noch mehr – vor allem auf www.kreisagrarmuseum.de.

Von Jana Franke