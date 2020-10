Wismar

Anfang November beginnen die Drückjagden auf Schwarzwild – Treiber scheuchen dabei Wildschweine in Richtung Jäger. Mehr als 10 000 Tiere sind im vergangenen Jagdjahr erlegt worden. Viele Wildschweine und Rehe werden dann zu Fleisch und Wurst verarbeitet. Wie das schmeckt, können Besucher beim Auftakt der alljährlichen Wildwochen in Dorf Mecklenburg herausfinden.

Das Kreisagrarmuseum lädt am 17. und 18. Oktober auf seinem Gelände vor den Toren Wismars zum Hubertusfest. Dort wird Wildschwein auch am Spieß und als Gulasch angeboten.

Nicht jeder darf Wildschweinfleisch verarbeiten

Beides bereitet sich Jäger Ulf-Peter Schwarz regelmäßig zu. Im Gegensatz zum Schweinefleisch, das hauptsächlich in Ställen gezüchtet werde, wachse das Fleisch von Wildtieren langsam und sei fester. „Die Tiere essen auch nur das, was ihnen am besten schmeckt, das können dann auch mal Erdbeeren und Rosen aus dem Garten sein“, sagt er lachend. Die Wurstverarbeitung sei für Jäger allerdings schwierig, weil die behördlichen Auflagen hoch sind. Deshalb würden sie mit Fleischern zusammenarbeiten, von denen aber auch nicht alle Wildschwein verarbeiten dürfen.

Wunsch von Wild in Restaurants

Die Jäger wünschen sich ein besseres Herstellungs- und Vermarktungsnetz. Denn sie versichern: „Das Fleisch schmeckt.“ Das sagt auch Daniel Bohl, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes. In Wismar entstehe gerade ein Öko-Schlachthaus. Dessen Besitzer möchte später auch Wild verarbeiten, berichtet er. Schön wäre es, wenn Wild bei besonderen Aktionen auch in Restaurants angeboten werden würde – so wie Fisch bei den Heringstagen in Wismar oder Kohl bei den Kohltagen auf Poel.

Obwohl die Veranstaltung in Dorf Mecklenburg nur zwei Tage dauert, heiße sie Wildwochen, weil gleichzeitig die Autofahrer informiert werden sollen: Achtung, bald beginnen die Jagden, fahrt vorsichtig!

Pomologin bestimmt Apfelsorten

Neben den Jägern präsentieren auch die Landwirte und Imker ihre regionalen Produkte auf dem weitläufigen Freigelände in Dorf Mecklenburg. 20 Stände werden aufgebaut. Dort gibt es zum Beispiel Honig, Eier, Kürbisse und Kartoffeln. Außerdem wird Wildwurst der Schlachtereien Dargel und Krause verkauft. Am Info-Mobil des Jagdverbandes können sich Interessierte über die Zubereitung von Wildfleisch beraten lassen und eine kostenlose Rezept-Broschüre mitnehmen. Die Bauern informieren zudem über ihre Arbeit und Lehrstellenangebote.

Die Pomologin Christina Brandt aus Börzow zeigt verschiedene Obstsorten und bestimmt – gegen eine kleine Gebühr – die Sorten mitgebrachter Äpfel. Außerdem bietet sie Pflanzen und Kräuter an. Wer selber Äpfel mitbringt, kann sie an der Presse aus Hermannshagen zu Saft machen lassen.

Kürbisse, Hundestaffel und ein Gemälde

Auch Angebote für Kinder gibt es. Eine Strohburg wird aufgebaut. Außerdem können sich die Kids im Bogenschießen und Kürbisschnitzen ausprobieren. Auch ein Falkner ist eingeladen, er wird Greifvögel dabei haben. Falls es funktioniert, soll auch der alte Dreschkasten zum Laufen gebracht werden. Eine Hundestaffel führt ihr Können vor.

Als Dessert werden Kaffee und Kuchen sowie Waffeln angeboten. Dazu wird es Livemusik geben: von den Wariner Musikanten am Sonntagvormittag, von Siegfried Wesky am Nachmittag. Am Sonnabend spielt ab 11 Uhr die Bläsergruppe ‚Wallensteingraben‘ und am Nachmittag ist Dudelsackmusik zu hören. Bei einem Quiz gibt es Preise zu gewinnen.

Außerdem wird ein Bild von Ulf-Peter Schwarz verlost. Der Jäger malt auch Tiere und stellt ein 50 mal 70 Zentimeter großes Ölgemälde zur Verfügung. Auf dem sind einige Rehe zu sehen. Wer das Bild haben möchte, muss ein Los für zwei Euro kaufen. Das gibt es an jedem Stand. Unter allen Teilnehmern wird das Gemälde dann verlost.

Natürlich wird bei der Veranstaltung auf Hygieneregeln geachtet. Daher sind die Abstände zwischen den Ständen groß. Desinfektionsmittel stehen bereit. Um gegenseitige Rücksichtnahme wird gebeten. Die Besucher werden im Einbahnstraßensystem übers Gelände geführt. Der Eintritt beträgt 2 Euro.

Von Kerstin Schröder