Dorf Mecklenburg

Eigentlich sollte das beliebte Schlachtefest am Sonnabend, dem 5. Februar, auf dem Gelände des Kreisagrarmuseums in Dorf Mecklenburg stattfinden. Nun fällt es wie im vergangenen Jahr den coronabedingten Einschränkungen zum Opfer. „Leider müssen wir das Schlachtefest absagen“, bedauert Museumsdirektor Dr. Björn Berg. „Gerne hätten wir wieder etwas für unsere Gäste auf die Beine gestellt. Um unnötige Risiken auszuschließen, kann aber diese beliebte Veranstaltung nicht stattfinden.“

Auf dem Schlachtefest wollte Fleischer Jörg Dargel aus Dorf Mecklenburg wie in den Vorjahren demonstrieren, was früher in zahlreichen Haushalten auf dem Lande üblich war: eine Hausschlachtung. Interessierten Besuchern erklärt er in der Vergangenheit fachkundig, wie man ein Schwein zerlegt und die einzelnen Fleischpartien verwertet werden. Das war zuletzt vor der Pandemie im Februar 2020 möglich.

Geplante Veranstaltungen im März und April

Ein Besuch der Dauerausstellung im Kreisagrarmuseum lohnt aber allemal. Es gibt einen Einblick in die Entwicklung der Landwirtschaft und des dörflichen Lebens im Nordosten Deutschlands seit etwa 100 Jahren, präsentiert also Geschichte und Geschichten aus der Landwirtschaft.

Laut Corona-Landesverordnung gilt die 2G-plus-Regel. Zutritt ins Museum erhalten Genesene, zweifach Geimpfte mit einem tagesaktuellen Negativtest sowie Geboosterte ohne Test.

Standesbeamtin liest am Frauentag

Museumsdirektor Berg verweist auf die nächsten geplanten Veranstaltungen. Am 8. März, zum Frauentag, soll um 15 Uhr eine Lesung mit Hobbyautorin Heidi Wendt stattfinden. Dazu werden Kaffee und Kuchen satt sowie ein Piccolo angeboten. Die Standesbeamtin aus Neukloster liest aus ihren heiteren Büchern eigene Erlebnisse vor.

Einen Monat später, am 9. April, ist ab 18 Uhr ein Frauenflohmarkt vorgesehen. Das begleitende Programm gestaltet „Madame Schanette“ aus Berlin.

Von OZ