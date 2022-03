Dorffunk im Klützer Winkel ist wie Facebook für die Region

Hohenkirchen

Man fährt im Sommer von Grevesmühlen zum Strand in Wohlenberg und es sind noch zwei Plätze im Auto frei. Die könnten als Mitfahrgelegenheit angeboten werden, alleine schon um sich Spritkosten zu teilen. Aber so lernt man vielleicht auch neue Leute kennen. Möglich ist so etwas in sozialen Netzwerken, aber Facebook und Co sind weltweit, riesengroß und man wird zum Beispiel ständig mit Werbung bombardiert, die Computerprogramme für einen aussuchen.

Kontakte pflegen, Einkaufen, Informieren

Den Kontakt zu Menschen in der eigenen Heimatregion, Möglichkeiten Dinge anzubieten oder in der Nachbarschaft zu kaufen, Infos über das nächste Fest im Nachbardorf: Das will der Dorffunk der „Digitalen Dörfer“ bieten. Kostenfrei, werbefrei und auf die Region zugeschnitten könnte der Dorffunk zum Beispiel bald den Klützer Winkel, das Schönberger Land und die Region um Grevesmühlen vernetzen. Anschieben möchte das Anica Dommning. Sie ist seit Oktober in der Gemeinde Hohenkirchen als Digitallotsin eingestellt.

Die App Dorffunk bietet viele Möglichkeiten eines sozialen Netzwerks auf regionaler Ebene. Quelle: Malte Behnk

Seriöser als Facebook und Co

In der Funktion betreut sie die Internetseite der Gemeinde, die Monitore in den Bushaltestellen, die den „Digitalen Dorfplatz“ bilden, und sie wirbt jetzt verstärkt für den Dorffunk. „Wenn es in der Region gut genutzt wird, bietet es einen viel persönlicheren und, ich finde, seriöseren Kreis“, sagt Anica Dommning. „Schon wenn ich etwas verkaufen möchte, melden sich dann nur Leute aus der Umgebung und nicht von sonst wo.“ Das komme zum Beispiel bei großen Verkaufsplattformen immer wieder vor.

Alle Generationen können mitmachen

Anica Dommning versucht, in der Gemeinde Hohenkirchen, aber auch darüber hinaus den Dorffunk bekannter zu machen. Dazu setzt sie auf alle Generationen. „Ich steh’ im Kontakt mit der Leiterin des Seniorentreffs und versuche, auch den Älteren Vorteile der digitalen Möglichkeiten zu zeigen. Außerdem habe ich einen kurzen Draht zum Leiter des Jugendclubs, weil mein Büro gleich nebenan ist“, sagt Anica Dommning. So sollen zunächst die Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde Hohenkirchen mit ihren elf Dörfern im Dorffunk bekannt gemacht werden. „Das geht mit der Werbung für den Dorfputz am 26. März los. Auch über die Sitzung der Feuerwehr berichten wir dort“, schildert sie. „Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich die Älteren zum Beispiel zum gemeinsamen Mittagessen verabreden oder Mütter Spieltreffen mit anderen organisieren.“ Und auch Veranstaltungen, zumindest die Highlights aus der Umgebung, sollen dort gefunden werden können.

Gruppen zum Mitfahren oder für Jobs

Möglichkeiten bieten in dem Dorffunk schon voreingestellte Gruppen wie für Angebote und Gesuche von Jobs, für Mitfahrgelegenheiten, für Tierfreunde und für gemeinsamen Sport nach Amtsbereichen sortiert. „Man kann sich einstellen, in welchem Radius um den Wohnort man Informationen oder Nachrichten bekommen möchte“, sagt die Digitallotsin. „Genauso kann man posten, dass man etwas verkaufen möchte. Das gilt für private Angebote, aber auch für kleine Firmen oder Bauernhöfe.“ So hätten auch kleine Unternehmen die Möglichkeit, in der Region für sich zu werben.

Anwohnerin Karina Stenker lässt sich von Arne Longerich, Fachbereichsleiter im Bürgeramt des Amtes Klützer Winkel, den Monitor des Digitalen Dorfplatzes erklären. Der Dorffunk ist das soziale Netzwerk dazu. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Urlauber finden regionale Produkte und Veranstaltungen

Das dürfte auch Urlauber interessieren, ist sich Anica Dommning sicher. „Sie suchen nach regionalen Produkten und könnten sie über den Dorffunk finden, wenn jemand dort einstellt, dass er eigenen Honig oder Gemüse aus dem Garten verkauft.“ Daher verteilt sie im Moment auch viele Flyer, die über das Netzwerk informieren, an touristische Betriebe wie Campingplätze, Hotels und Restaurants. Zusätzlich muss aber auch in den anderen Gemeinden Werbung dafür laufen, dass Einwohner der Region und Betriebe Informationen ins Netzwerk einstellen.

Monitore als Digitale Dorfplätze

Ursprünglich hatten sich an dem Projekt „Smart tau hus“, das von der Gemeinde Hohenkirchen initiiert wurde, auch noch Zierow, Damshagen, Kalkhorst, Boltenhagen, Klütz, Roggenstorf und Gägelow beteiligt. Aber die anderen Gemeinden sind unterschiedlich weit in der Umsetzung beziehungsweise planen zum Beispiel nicht, Bildschirme aufzuhängen, wie Hohenkirchen es für den Digitalen Dorfplatz schon gemacht hat. „Ein Monitor hängt in der Bushaltestelle in Hohenkirchen und ein zweiter soll bald am Strand an der Wohlenberger Wiek beim Campingplatz Liebeslaube aufgestellt werden, so Dommning.

Der Dorffunk braucht Nutzer

Sie ist in Kontakt mit der Gemeinde Krakow am See, die den Dorffunk schon intensiver nutzt. Dort versucht sie sich Dinge abzuschauen. Jetzt geht es aber vorrangig um die Bekanntheit des Dorffunks. „Ich mache immer wieder auf Instagram Werbung dafür und auch auf der Homepage der Gemeinde.“ Anica Dommning ist auch direkte Ansprechpartnerin für neue Nutzer des Dorffunks. Wer Fragen hat oder Anregungen, was dort verändert werden könnte, kann sich an sie per Mail wenden. Die Adresse: digitallotse@hohenkirchen-ostsee.de.

