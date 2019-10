Dorfkirchen-Rettung in Friedrichshagen geht weiter

Friedrichshagen

Endlich geht es weiter mit den dringend notwendigen Restaurationsarbeiten an dem Friedrichshagener Kleinod – der über 600 Jahre alten gotischen Dorfkirche. Fast eine Viertelmillion Euro (228 000 Euro) stehen für die zweite größere Bauphase zur Verfügung.

Während der ersten Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2013 wurde der Turm statisch gesichert, bekam ein Korsett. Mit Zugankern und Edelstahlnadeln, die verhakt worden sind, wurde das Mauerwerk stabilisiert, verfestigt und dann verfugt. Nur: Die Risse im Mauerwerk des Turmes und der Kirche generell wie auch die Sanierung der maroden Pfeiler konnten von den damals bewilligten Mitteln nicht mehr bezahlt werden.

Die Restaurationsarbeiten an der Kirche Friedrichshagen gehen endlich weiter. Quelle: Annett Meinke

Das für den zweiten Bauabschnitt erforderliche Geld zusammenzubekommen hatte länger gedauert, als der 2011 zum Erhalt der Friedrichshagener Kirche gegründete Förderverein plante. Ursprünglich war man von einem Fortgang der Arbeiten in den Jahren 2015/16 ausgegangen. Seit Ende September sind nun endlich die Maurer vor Ort und haben mit den Arbeiten an Pfeilern und am Mauerwerk der Kirche begonnen. Folgen werden andere Gewerke. „Das Westportal, das Hauptportal unserer Kirche, ist komplett schief. Die Tischler werden sich seiner annehmen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins, Joachim Schünemann, während einer Begehung. Auch die hölzerne Dachkonstruktion der Kirche braucht nach wie vor eine Sanierung.

Joachim Schünemann, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins zum Erhalt der Friedrichshagener Kirche, zeigt das Tor am Westportal, dem Hauptportal der Kirche in Friedrichshagen, das im Zuge der gegenwärtigen Restaurationsarbeiten an der Kirche ebenfalls erneuert wird. Quelle: Annett Meinke

Die Glaser müssen sich um das Ersetzen von Scheiben kümmern – vor allen Dingen an den schadhaften Kirchenfenstern. „Die Fenster haben uns viel Sorge bereitet“, sagt Schünemann. „Nässe und Schnee konnten ungehindert in das Innere der Kirche vordringen.“ Problematisch ist das nicht nur für die restaurierte Winzer-Orgel aus dem 19. Jahrhundert, die sich in der Kirche befindet. Sie wurde für etwa 30 000 Euro von einem Orgelbauer aus Plau restauriert und erklingt seit Juni 2016 wieder in voller Schönheit.

Glaser werden sich bald um die Fenster der Kirche in Friedrichshagen kümmern. Dringend notwendig, um das Innere der Kirche zu schützen. Quelle: Annett Meinke

Auch Teile der Inneneinrichtung aus Holz, unter anderem das überaus wertvolle Eichenretabel aus dem 15. Jahrhundert, das in der Kirche hängt, sind von eindringender Nässe bedroht. In ganz Deutschland gibt es nur noch wenige Holzskulpturen aus dieser Zeit. Friedrichshagen ist in der glücklichen Lage, einen solchen Schatz zu besitzen.

Gotische Kirche zu Friedrichshagen Die gotische Kirche in Friedrichshagen ist das älteste Gebäude im Dorf und feierte im Jahr 2016 ihren 600. Geburtstag. Wegen Setzungen im Erdreich hat sich der Turm, der erst etwa 100 Jahre später an die Kirche angebaut wurde, im 18. und 19. Jahrhundert immer mehr geneigt, wodurch Risse im Mauerwerk entstanden. Die Neigung des Turmes beträgt inzwischen vier Grad. Laut Aussagen eines Statikers bestehe aber keine Gefahr, dass der Turm weiter kippt.

Herausforderung, immer wieder Geld zu beschaffen

Ausruhen kann sich der Förderverein auf seinen bisherigen Erfolgen – dem abgeschlossenen Bauabschnitt 1, die restaurierte Orgel, die Neugestaltung der Freitreppe und des Zugangsbereiches zum Kirchengelände sowie der Beginn der erneuten Bauarbeiten – aber nicht. „Nach jeder Maßnahme“ ist „vor einer weiteren dringend notwendigen Maßnahme“. Die Glocke im Turm kann nicht mehr läuten, weil der Klöppel zu groß ist, vor allen Dingen aber, weil Gefahr von dem Motor ausgeht, der das Läuten der Glocke elektrisch auslöst. „Es schlagen Funken, die Gefahr eines Brandes ist hoch“, so Schünemann.

Wie wertvoll für die Kirchenretter auch die kleinste Spende ist, betonen Joachim Schünemann und Hans-Heinrich Dreves einmal mehr. „Wenn uns Rentner von ihrer schmalen Rente zehn Euro spenden, dann wissen wir das ebenso hoch einzuschätzen wie die Unterstützung durch die Unternehmen in unserer Region“, sagt Hans-Heinrich Dreves. Auch die Gemeinde Upahl, zu der Friedrichshagen seit der Fusion von Plüschow und Upahl Anfang des Jahres gehört, unterstützt die gegenwärtigen Sanierungsarbeiten mit 3000 Euro.

Der Friedrichshagener Förderverein hatte sich auch an den Verein Dorfkirchen in Not e. V. gewandt und gute Chancen, 5000 Euro für die Sanierungsarbeiten zu erhalten.

Schadhafte Pfeiler an der Friedrichshagener Dorfkirche. Quelle: Annett Meinke

Dennoch könnte es ohne das „ganz große Geld“, ohne die Nordkirche (Propstei Wismar), die auch mit Unterstützung des Bundestagsabgeordneten Frank Junge ( SPD) einen Förderantrag an das Bundeskulturministerium (BKM) gestellt hatte und 114 000 Euro aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes erhalten hat, mit der weiteren Sicherung der wertvollen Dorfkirche in Friedrichshagen nicht weitergehen.

Wollen Sie die Kirche in Friedrichshagen unterstützen? Hier geht es zur Webseite des Vereins.

Mehr über die Kirchenretter von Friedrichshagen.

Von Annett Meinke