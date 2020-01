Warnow

Zum Artikel „Geplante Straßensanierung entzweit ein ganzes Dorf“ gibt es mehrere Leserreaktionen von Anwohnern aus Warnow: „Schon der erste Satz entlarvt, worum es in Warnow wirklich geht: Nur eine Straße, die für tiefergelegte Sportwagen geeignet ist, ist eine gute Straße. Die „ Aufwölbung“ der Straße wird wie ein Schaden dargestellt, so werden seit Jahrhunderten Kopfsteinpflasterstraßen gebaut, weil so die Spannung des Steingewölbes die dauerhafte Haltbarkeit gewährleistet. Im „Aufmacher“ auf der Titelseite ist ein Großteil der Bäume geschädigt, im Artikel nur ein Teil: keine Zahlen, keine Prozente, keine Fakten. Alles vage. Aber die Botschaft ist raus...

Zur Verzögerung der Sanierung: Es gab zu Beginn des Konfliktes ein Angebot der Bürgerinitiative für einen Runden Tisch. Die Gemeindevertretung sah „..keinen Gesprächsbedarf“! Ex-Landrätin Hesse hat eine 5-Meter Variante erarbeiten lassen. Die Gemeindevertretung beharrte vehement auf 6 Meter (obwohl sie gar nicht entscheidungsbefugt ist und genau weiß, dass dies nicht genehmigungsfähig ist!). Unsere Autos könnten schon längst über den Kompromiss rollen. Was Minderheiten betrifft: Der Bürgermeister, jedesmal angetreten ' für alle Warnower', kippt leider genüsslich Öl ins Feuer – Applaus ist sicher, schafft aber keinen Konsens. Vor 30 Jahren sind aufrechte, mutige Menschen mit Erfolg auf die Straße gegangen, um genau diesen Teil des demokratischen Systems zu fordern: auch die Meinung von Minderheiten als Teil der Gesellschaft zu gewährleisten. Das war in diesem Land schon mehrfach anders...ab 98 % ist die demokratische Meinung gesichert! Die Bürgerinitiative BAW hat vor Jahren einen wichtigen Impuls gesetzt. Längst haben die zuständigen Verbände die Arbeit erfolgreich übernommen. Scheint aber niemand zu bemerken. Einfacher ist: alles in vorhandene Schuhe schieben.

Wolf Warnke, Warnow

Von Michael Prochnow