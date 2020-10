Mecklenburg

Für die einen ist es Bastelspaß, für andere geht es um Träume aus der eigenen Kindheit, andere lieben das Drachensteigen ganz in Familie. Die OZ-Reporter haben sich in Mecklenburg umgeschaut und ein paar tolle Plätze zum Drachensteigen gefunden. Wer noch auf der Suche nach dem passenden Modell ist, könnte im Geschäft von Janett Pust fündig werden.

Boltenhagen : Strand ist der beste Platz

Der Oktober ist die Zeit der Drachen in Boltenhagen. Der Strand links und rechts der Seebrücke ist der ideale Platz dafür. Dank der Strandaufschüttung vor einigen Jahren ist der zum Glück breit genug, damit ihn Spaziergänger und Familien mit ihren Drachen nutzen können. Aktuell sind allerdings Gummistiefel angesagt, denn der erste Herbststurm vor einer Woche hat tonnenweise Seegras angeschwemmt. Deshalb ist der zweite Platz im Ostseebad derzeit die bessere Alternative. Ursprünglich als Parkplatz vorgesehen – doch das Park&Ride-Konzept scheiterte – ist die große Freifläche am Ortseingang aus Richtung Klütz direkt vor dem Sportplatz der beste Platz, um den Nordwestwind zum Drachensteigen zu nutzen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Drachensteigen hat in Vorpommern viele Fans

Apropos Nordwestwind, den nutzen auch die Ultraleichtflieger gern, die in Redewisch, dem westlichen Ortsteil von Boltenhagen, auf der Steilküste starten. Wer das Schauspiel dort aus der Nähe beobachten will, der kann den Wanderweg auf der Steilküste in Richtung Westen nutzen. Auch dort ist übrigens genügend Platz, um die großen oder kleinen Drachen steigen zu lassen.

Drachenfest in Boltenhagen Quelle: Maik Freitag

Wer noch einen Flugdrachen für den Herbst braucht, den gibt es im Bastelladen Nagel in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen. Dort gibt es von Inhaber Michael Nagel auch noch die besten Tipps für die idealen Plätze in der näheren Umgebung. Der Iserberg vor den Toren Grevesmühlens ist zwar nur knapp 100 Meter hoch, aber bestens geeignet, da auf der Nordwestseite viel freie Fläche ist. Und es befinden sich keine Hochspannungsleitungen in der Nähe.

Spots gibt es auch in Wismar und Zierow

Drachen steigen lassen in Wismar? In der Hansestadt gibt es dazu einmal im Jahr sogar einen festen Termin für alle Drachenfreunde: das Drachenfest im Bürgerpark. Seitdem 2002 auf dem Gelände des jetzigen Bürgerparks die Landesgartenschau mit einem Drachenfest zu Ende ging, treffen sich Liebhaber im Park und lassen ihre Drachen steigen. Ein Geheimtipp ist der Wismarer Bürgerpark zwar längst nicht mehr. Aber durch die Weitläufigkeit ist dort auch in Corona-Zeiten genug Platz für alle – nicht nur zum Drachenfest.

Der Bürgerpark in Wismar ist ein beliebter Ort zum Drachensteigen. Quelle: Nicole Hollatz

Ein weiterer beliebter Platz, um einen Drachen steigen zu lassen, ist natürlich die Ostseeküste. Gut geeignet sind die Strände von Poel oder Zierow. An letzterem ließen sogar während der Sturmflut Urlauber ihren Drachen steigen – allerdings mit kleinem Malheur. Die Schnur des Drachens der Bielefelderin Claudia Miszewski war gerissen. Auch in Zierow hätte es in diesem Jahr eigentlich ein Drachenfest geben sollen, das aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Leere des Strandes in Börgerende lockt zum Drachensteigen

Die ganze Familie macht mit am Strand von Börgerende: Jonah (12) und Jannis (9) wechseln sich ab, den grün-schwarzen Matratzen-Lenkdrachen zu fliegen. Hund Merlin läuft schwanzwedelnd hin und her, die Eltern steuern Tipps bei oder lösen den Drachen aus dem Gestrüpp am Dünenrand, wenn doch mal eine ungeplante Landung passiert. „Am liebsten fliege ich Saltos“, meint Jonah, „und meistens klappen die auch.“

Familie Bies ist für die Herbstferien aus dem Ruhrgebiet angereist. „Sonst machen wir oft in Holland Urlaub, weil es näher ist, diesmal sind wir zum ersten Mal hier in Mecklenburg an der Ostsee“, erklärt Georg Bies.

Jonah Bies lässt den Matratzendrachen der Familie am Strand von Börgerende steigen Quelle: Henrietta Hartl

In Kühlungsborn oder auch Heiligendamm sei es noch zu voll, da komme man mit dem Drachen den vielen Touristen am Strand in die Quere. Aber in Börgerende gehe es gut, und auch in Rerik, wo die Familie auf dem Campingplatz wohnt, sei genug Platz, um bequem den Drachen zu fliegen. Der grün-schwarze Drachen stammt aus dem Drachenland Holland, „der fliegt echt gut.“ Einen anderen, billigeren Drachen hat die Familie auch gekauft, aber das sei Geldverschwendung: „Die ganz billigen fliegen einfach nicht gescheit, da ärgert man sich bloß rum.“

Ein Hobby, nicht nur für Kinder

Ein Stückchen weiter westlich am Strand hat Roland Schmitthauke aus Hamburg einen roten Drachen in der Luft, ebenfalls in Matratzenform: „Die fliegen auch schon, wenn nicht so starker Wind ist wie heute“, erklärt der Drachenfachmann. Es ist zwar nur sein Hobby, aber wie Schmitthauke meint: „Ich bin schon ziemlich drachenverrückt.“ So an die zwanzig Drachen habe er wohl zu Hause.

Schmitthauke schätzt die Ostseestrände als Drachenfluggebiet, da herrsche oft ein guter, stetiger Wind. Er hält sich dabei meist an die Strände am Rand der großen Orte wie Kühlungsborn oder wählt kleinere Orte wie eben Börgerende. Auch weiter im Osten seien schöne Strände zum Drachenfliegen: „Wenn mal ausnahmsweise nicht so viel los ist, ist Warnemünde ein Traum. Oder Markgrafenheide und dann hinter nach Graal-Müritz, das ist auch schön.“ Es gehe an vielen Stellen, nur zu voll dürfe der Strand nicht sein: „Dann wird es einfach zu gefährlich mit den Leinen. Lenkdrachen können eine enorme Zugkraft entwickeln, das sollte man nicht unterschätzen.“

Wer noch einen Drachen sucht, könnte in Rostock fündig werden

Janett Pust verkauft seit 23 Jahren Drachen. 1997 eröffnete sie ihr erstes Spielwarengeschäft. Mittlerweile betreibt die 45-Jährige einen zweiten Laden und beschäftigt sieben Angestellte. Was ihr aber am meisten Freude bereitet: Sie berät Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich für das Drachensteigen begeistern. Die ausgebildete Industriekauffrau ist seit ihrer Jugend selbst leidenschaftliche Drachenfliegerin. „Mittlerweile habe ich aber kaum noch Zeit dafür“, bedauert sie. Umso glücklicher zeigt sie sich, wenn sie ihren Kunden die passenden Modelle mit nach Hause gibt.

Passend zur Herbstsaison weiß Pust, welche Modelle beliebt sind und worauf es beim Drachensteigen ankommt: „Die Leute wollen heutzutage schnelle und kleine Drachen, die man in die Tasche packen kann“, erklärt sie. Sehr beliebt seien sogenannte Stabdrachen – Modelle, deren Gestell aus Stangen besteht, die aber leicht zusammenklappbar und zu verstauen sind. „Die stabile Konstruktion lässt sich bei Windstärken von sechs bis acht fliegen“, sagt sie. 40 Prozent ihrer Drachenverkäufe würde dieses Modell ausmachen.

Zu 60 Prozent werden Lenkmatten gekauft

Noch beliebter sind sogenannte Lenkmatten – Drachen, die sogar ohne Gestell funktionieren, weil sie aus zwei Lagen bestehen, zwischen denen der Wind für Auftrieb sorgt. 60 Prozent ihrer Drachenverkäufe im Geschäft „Drachen und Mee(h)r“ (Alexandrinenstraße 117, Warnemünde) gehen auf das Konto dieses Modells. Zusammengefaltet passen sie sogar in Taschen, die nur etwas größer als Schulhefter sind. „Sie sind klein, praktisch und einfach zu handhaben – das kommt gut an.“

Janett Pust (45), Inhaberin von Drachen und Mee(h)r stellt beliebte Drachenmodelle vor. Quelle: Anh Tran

Drachen seien vor allem Sportgeräte, sagt die Expertin. „Deshalb beraten wir und gucken auch nach Alter und Gewicht der Kunden.“ Beispielsweise könne ein Drache mit zu hoher Zugkraft von einem kleinen Jungen gar nicht gehalten werden, erklärt Pust. Deshalb liege das Mindestalter für Zweileiner – Drachen mit zwei Leinen, die per Hand lenkbar sind – bei sechs Jahren.

Klassiker in Rautenform noch immer beliebt

Trotzdem sind ganz klassische rautenförmige Modelle mit einer Schnur in ihren Augen immer noch sehr beliebt. „Bei denen geht es nicht um das aktive Lenken, sondern einfach um das Spiel mit dem Wind.“ Ihre persönliche Empfehlung: der Schleierschwanz, ein Drache mit einer Schnur, der einen bunten Schweif an seinen Enden hat. Die beliebtesten Motive sind Einhörner, Piraten, Clowns und Bienen.

Die Corona-Pandemie habe dafür gesorgt, dass Kinder und Eltern mehr gemeinsam unternehmen, beobachtet die Ladenbesitzerin. „Das hat sich in den Verkaufszahlen gezeigt. Die Kinder wollen alle raus und sich bewegen.

Energieversorger warnen: Drachen nicht nahe Strommasten steigen lassen

Damit das Drachensteigen überall ein herbstliches Vergnügen bleibt, empfiehlt der Energieversorger Wemag für die Region Schwerin und Nordwestmecklenburg zudem das Einhalten einiger lebenswichtiger Grundregeln in der Nähe von Strommasten: „Abgerissenen oder tief hängenden Freileitungen darf sich nicht genähert werden. Sie dürfen auf keinen Fall berührt werden“, warnt das Unternehmen. Stattdessen sei umgehend die Störungsnummer 0385 / 755111 anzurufen beziehungsweise die Polizei oder Feuerwehr zu verständigen.

Ein Mindestabstand von 600 Metern zu Strommasten und Freileitungen ist einzuhalten, da von Freileitungen elektrische Spannung auf die Drachenschnur überspringen kann – und das mit möglicherweise tödlichen Folgen. Sollte sich ein Drachen in einer Freileitung verfangen, ist die Schnur sofort loszulassen. Es dürfen auf keinen Fall selbst Versuche unternommen werden, den Drachen zu befreien. Dabei bestehe Lebensgefahr, warnt der Energieversorger eindringlich.

Von Michael Prochnow, Michaela Krohn, Anh Tran, Henrietta Hartl